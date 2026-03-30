Как вкусно запечь скумбрию под сыром: рецепт блюда на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
531
Скумбрию можно очень вкусно запечь под сыром. Рыба получится очень ароматной и сытной. У вас получится полноценное блюдо для обеда или ужина, которое можно дополнить любимым свежим салатом.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии под сыром опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.
  • сыр копченый – 150 г
  • яйцо – 1 шт.
  • майонез – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо помыть, почистить и разрезать по спинке.

2. Удалить позвоночник и внутренности, еще раз хорошо промыть и обсушить салфетками.

3. Посыпать приправой к рыбе и оставить мариноваться хотя бы на 30 минут.

4. Выложить рыбу на противень.

5. Сверху положить очень тонко нарезанный лук и немного поперчить.

6. Для шубы натереть сыр на крупную терку, добавить майонез и яйцо.

7. Все хорошо перемешать и выложить сверху на рыбу.

8. Запекать в духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты