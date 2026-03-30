Как вкусно запечь скумбрию под сыром: рецепт блюда на любой случай
Скумбрию можно очень вкусно запечь под сыром. Рыба получится очень ароматной и сытной. У вас получится полноценное блюдо для обеда или ужина, которое можно дополнить любимым свежим салатом.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии под сыром опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- сыр копченый – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- майонез – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Скумбрию хорошо помыть, почистить и разрезать по спинке.
2. Удалить позвоночник и внутренности, еще раз хорошо промыть и обсушить салфетками.
3. Посыпать приправой к рыбе и оставить мариноваться хотя бы на 30 минут.
4. Выложить рыбу на противень.
5. Сверху положить очень тонко нарезанный лук и немного поперчить.
6. Для шубы натереть сыр на крупную терку, добавить майонез и яйцо.
7. Все хорошо перемешать и выложить сверху на рыбу.
8. Запекать в духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.
