Скумбрия – рыба, которая не требует большого разнообразия ингредиентов. Достаточно добавить соус на основе кетсупа горчицы и чеснока – он придаст продукту особой сочности.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии опубликована на странице фудблогера zhannakon75 в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая – 2 шт.

кетчуп – 2 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

чеснок – 1 ч.л.

соль, перец черный молотый по вкусу

лимонный сок – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Скумбрию помыть.

2. Почистить, обсушить бумажными полотенцами.

3. Нарезать на небольшие кусочки.

4. Мариновать и отправить на несколько часов (лучше на целую ночь) в холодильник.

5. Далее запекать в аэрогриле 15-20 минут при температуре 180 градусов (или в духовке 15-20 минут 180 градусов).

