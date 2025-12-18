Все рецепты
Как вкусно запечь скумбрию: понадобится минимум простых ингредиентов
Скумбрия – рыба, которая не требует большого разнообразия ингредиентов. Достаточно добавить соус на основе кетсупа горчицы и чеснока – он придаст продукту особой сочности.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии опубликована на странице фудблогера zhannakon75 в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая – 2 шт.
- кетчуп – 2 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
- чеснок – 1 ч.л.
- соль, перец черный молотый по вкусу
- лимонный сок – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Скумбрию помыть.
2. Почистить, обсушить бумажными полотенцами.
3. Нарезать на небольшие кусочки.
4. Мариновать и отправить на несколько часов (лучше на целую ночь) в холодильник.
5. Далее запекать в аэрогриле 15-20 минут при температуре 180 градусов (или в духовке 15-20 минут 180 градусов).
