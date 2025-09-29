Как вкусно запечь скумбрию с овощами: идеально для ужина
Скумбрия – рыба, которая идеально подходит для запекания. Можно добавить разнообразные овощи, а также пикантный соус. Для ужина – именно то, что надо.
Идея приготовления вкусной скумбрии на ужин опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 филе
- соль – 1/3 ч.л.
- приправа для рыбы – 0.5 ч.л.
- терияки – 2 ст.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- картофель + соль, паприка, масло
- помидоры черри
- лук
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать небольшими кусочками и поставить варить в подсоленной воде до готовности.
2. На филе скумбрии сделать надрезы.
3. Для маринада смешать соль, специи для рыбы, соус терияки, лимонный сок и дижонскую горчицу.
4. Полить рыбу. Из пергаментной бумаги сделать лодочки.
5. К готовому картофелю добавить паприку и масло, перемешать и выложить в лодочки.
6. Сверху разложить нарезанный полукольцами лук и помидоры черри.
7. На них выложить замаринованную скумбрию.
8. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
