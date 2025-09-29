Скумбрия – рыба, которая идеально подходит для запекания. Можно добавить разнообразные овощи, а также пикантный соус. Для ужина – именно то, что надо.

Идея приготовления вкусной скумбрии на ужин опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 филе

соль – 1/3 ч.л.

приправа для рыбы – 0.5 ч.л.

терияки – 2 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

картофель + соль, паприка, масло

помидоры черри

лук

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать небольшими кусочками и поставить варить в подсоленной воде до готовности.

2. На филе скумбрии сделать надрезы.

3. Для маринада смешать соль, специи для рыбы, соус терияки, лимонный сок и дижонскую горчицу.

4. Полить рыбу. Из пергаментной бумаги сделать лодочки.

5. К готовому картофелю добавить паприку и масло, перемешать и выложить в лодочки.

6. Сверху разложить нарезанный полукольцами лук и помидоры черри.

7. На них выложить замаринованную скумбрию.

8. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

