Скумбрию можно очень вкусно запечь с сыром. Продукт придаст рыбе особую нежность и сочность. Для легкой пикантности и свежести положите внутрь лимон. Скумбрия не будет распадаться и получится аппетитной.

Идея приготовления пикантной запеченной скумбрии опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая – 1 шт.

плавленый сыр – 1 шт.

соевый соус – 3-4 ст.л.

приправа к рыбе

горчица в зернах – 1 ч.л.

лимон

Способ приготовления:

1. Скумбрию помыть, почистить, отрезать хвост и плавники.

2. Нарезать на средние кусочки.

3. Для соуса смешать соевый соус, приправу к рыбе и горчицу в зернах.

4. На несколько листов фольги, чтобы потом сформировать лодочку, выложить рыбу.

5. В середину добавить плавленый сыр, а между кусочками лимон.

6. Завернуть в лодочку, залить соусом и отправить запекаться при температуре 180 градусов, 25 минут.

