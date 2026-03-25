Как вкусно запечь скумбрию с плавленым сыром в духовке: делимся оригинальным рецептом
Скумбрию можно очень вкусно запечь с сыром. Продукт придаст рыбе особую нежность и сочность. Для легкой пикантности и свежести положите внутрь лимон. Скумбрия не будет распадаться и получится аппетитной.
Идея приготовления пикантной запеченной скумбрии опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая – 1 шт.
- плавленый сыр – 1 шт.
- соевый соус – 3-4 ст.л.
- приправа к рыбе
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- лимон
Способ приготовления:
1. Скумбрию помыть, почистить, отрезать хвост и плавники.
2. Нарезать на средние кусочки.
3. Для соуса смешать соевый соус, приправу к рыбе и горчицу в зернах.
4. На несколько листов фольги, чтобы потом сформировать лодочку, выложить рыбу.
5. В середину добавить плавленый сыр, а между кусочками лимон.
6. Завернуть в лодочку, залить соусом и отправить запекаться при температуре 180 градусов, 25 минут.
