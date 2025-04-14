Скумбрия – универсальная рыба, которую можно приготовить и на каждый день. и на праздничный стол. Для того, чтобы продукт получился действительно вкусным, его достаточно дополнить пикатным маринадом. Также очень важно то, как вы нарежете рыбу.

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Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии для Пасхального стола опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Рыба получится очень нежной и ароматной.

Ингредиенты:

скумбрия – 3 шт.

соевый соус – 4 ст.л.

масло – 2 ст.л.

паприка – 1 ч.л.

молотый кориандр – 0,5 ч.л.

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

смесь перцев – 0,5 ч.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

соль щепотка

Способ приготовления:

1. Скумбрию промойте, отрежьте голову, все плавники.

2. С одной стороны позвоночника сделайте надрез до ребер и такой же надрез сделайте с другой стороны позвоночника.

3. Отрежьте хвост, раскройте скумбрию и вырежьте хребет.

4. Зачистите рыбу от внутренностей, черной пленки (которая может давать горечь) и от остатка больших костей.

5. Переверните развернутую скумбрию на другую сторону (доверху кожей) и с помощью ножа или кухонных ножниц нарежьте рыбу кусочками толщиной 2-3 сантиметра с обеих сторон, не доходя до центра.

6. Переложите рыбу на противень для запекания, застеленный пергаментом, и нарезанные куски осторожно выверните так, чтобы образовался узор, похожий на веер.

7. В миске смешайте соевый соус, масло, паприку, молотый кориандр, сушеный чеснок, перец, лимонный сок.

8. Смажьте этим маринадом сверху скумбрию (благодаря разрезам рыба равномерно промаринуется со всех сторон) и оставьте на 15 минут при комнатной температуре, чтобы рыба промариновалась.

9. Далее поставьте скумбрию в разогретую духовку запекаться при температуре 180 градусов на 18-20 минут (конвекция верх-низ).

10. Извлеките скумбрию, смажьте ее перетертыми томатами с чесноком, сбрызните лимонным соком и наслаждайтесь.

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