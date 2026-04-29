Запеченная скумбрия– это простое блюдо, которое всегда получается удачно даже без сложных ингредиентов. Рыба остается сочной, а лимон добавляет ей свежего вкуса. Такой вариант хорошо подходит как для обеда, так и для легкого ужина. Приготовление не занимает много времени, а результат выглядит аппетитно. Рецепт легко повторить дома.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1-2 шт.

лимон – 1/2 шт.

лук – 1 небольшой

горчица – 2–3 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи к рыбе – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию, удалите внутренности, хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.

2. Сделайте на поверхности несколько неглубоких надрезов, не прорезая рыбу полностью.

3. Выложите скумбрию на фольгу, сформируйте из нее своеобразную "лодочку", чтобы сохранить сок во время запекания.

4. Посолите, поперчите и равномерно смажьте рыбу горчицей.

5. Очистите лук, нарежьте его полукольцами, добавьте немного специй и небольшое количество горчицы, перемешайте. Выложите лук внутрь рыбы.

6. Лимон нарежьте тонкими ломтиками и вставьте их в сделанные надрезы. Это придаст блюду легкую кислинку и аромат.

7. Заверните рыбу в фольгу и поставьте в разогретую духовку. Запекайте примерно 20–30 минут при температуре 180–190 градусов до готовности.

