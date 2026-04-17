Как вкусно запечь скумбрию в духовке: рецепт с плавленым сыром
Скумбрия – одна из самых вкусных и доступных рыб для домашнего приготовления. Она прекрасно подходит для запекания, ведь сохраняет сочность и насыщенный вкус. Особенно интересным вариантом является сочетание рыбы с плавленым сыром и ароматным соусом. Такое блюдо получается нежным и аппетитным как в горячем, так и в холодном виде.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии с плавленым сыром опубликована на странице фудблогера yuliia masiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая – 1 шт.
- плавленый сыр – 1 шт.
- соевый соус – 3-4 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- приправа к рыбе — по вкусу
- лимон – 0,5-1 шт.
Способ приготовления:
1. Промыть и очистить скумбрию, удалить внутренности, отрезать хвост и плавники.
2. Нарезать рыбу средними кусочками.
3. Смешать соевый соус, приправу к рыбе и горчицу, чтобы получить ароматный соус.
4. Выложить кусочки рыбы на фольгу, сформировав из нее лодочку.
5. Добавить между кусочками ломтики лимона, а также выложить внутрь плавленый сыр.
6. Полить рыбу подготовленным соусом.
7. Завернуть фольгу и запекать при температуре 180°C примерно 25 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: