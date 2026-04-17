Скумбрия – одна из самых вкусных и доступных рыб для домашнего приготовления. Она прекрасно подходит для запекания, ведь сохраняет сочность и насыщенный вкус. Особенно интересным вариантом является сочетание рыбы с плавленым сыром и ароматным соусом. Такое блюдо получается нежным и аппетитным как в горячем, так и в холодном виде.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии с плавленым сыром опубликована на странице фудблогера yuliia masiuk в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая – 1 шт.

плавленый сыр – 1 шт.

соевый соус – 3-4 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

приправа к рыбе — по вкусу

лимон – 0,5-1 шт.

Способ приготовления:

1. Промыть и очистить скумбрию, удалить внутренности, отрезать хвост и плавники.

2. Нарезать рыбу средними кусочками.

3. Смешать соевый соус, приправу к рыбе и горчицу, чтобы получить ароматный соус.

4. Выложить кусочки рыбы на фольгу, сформировав из нее лодочку.

5. Добавить между кусочками ломтики лимона, а также выложить внутрь плавленый сыр.

6. Полить рыбу подготовленным соусом.

7. Завернуть фольгу и запекать при температуре 180°C примерно 25 минут.

