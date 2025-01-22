Как вкусно запечь сочную скумбрию с апельсином: вкус рыбы вас приятно удивит
Скумбрия – рыба, которая идеально подходит для запекания. Продукт отлично сочетается с разнообразными маринадами и начинками. Но очень удачной и оригинальной идеей будет использовать апельсин, который придаст яркий вкус и сочность.
Идея приготовления сочной запеченной скумбрии с апельсином опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- апельсин – 1 шт.
- майонез – 4 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция).
2. Деревянные шпажки залить водой, чтобы они не горели при выпечке.
3. Картофель хорошо вымыть, порезать на произвольные сегменты, добавить соль, перец и немного масла.
4. Перемешать, высыпать в форму для запекания и поставить в духовку.
5. С апельсина срезать кожуру и разрезать на 8 частиц.
6. В скумбрии удалить внутренности, помыть, отрезать хвост и голову.
7. Разрезать пополам, вынуть позвоночник и все косточки.
8. Добавляем в рыбу соль, перец и каждую половинку 1ч.л майонеза.
9. Натереть рыбу специями и майонезом.
10. Разрезать пополам вдоль.
11. На край со стороны хвоста кладем апельсин, закручиваем на шпажку. Потом присоединяем рулетик из другой части рыбки.
12. Вынуть форму с картофелем и выложить сверху рулеты. Запекать все вместе 20-25 минут.
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