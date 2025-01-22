Скумбрия – рыба, которая идеально подходит для запекания. Продукт отлично сочетается с разнообразными маринадами и начинками. Но очень удачной и оригинальной идеей будет использовать апельсин, который придаст яркий вкус и сочность.

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Идея приготовления сочной запеченной скумбрии с апельсином опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

апельсин – 1 шт.

майонез – 4 ч.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция).

2. Деревянные шпажки залить водой, чтобы они не горели при выпечке.

3. Картофель хорошо вымыть, порезать на произвольные сегменты, добавить соль, перец и немного масла.

4. Перемешать, высыпать в форму для запекания и поставить в духовку.

5. С апельсина срезать кожуру и разрезать на 8 частиц.

6. В скумбрии удалить внутренности, помыть, отрезать хвост и голову.

7. Разрезать пополам, вынуть позвоночник и все косточки.

8. Добавляем в рыбу соль, перец и каждую половинку 1ч.л майонеза.

9. Натереть рыбу специями и майонезом.

10. Разрезать пополам вдоль.

11. На край со стороны хвоста кладем апельсин, закручиваем на шпажку. Потом присоединяем рулетик из другой части рыбки.

12. Вынуть форму с картофелем и выложить сверху рулеты. Запекать все вместе 20-25 минут.

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