Запеченная цветная капуста с фаршем и сыром – это удачный вариант домашнего ужина, когда хочется приготовить что-то питательное, ароматное и несложное. Благодаря сочетанию нежной капусты, сочной мясной начинки и румяной сырной корочки блюдо получается очень аппетитным. Его можно подавать как самостоятельный ужин или дополнить свежим салатом из сезонных овощей.

Идея приготовления вкусной цветной капусты опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты для основы:

цветная капуста – 1 головка

сыр моцарелла – 170 г

твердый сыр – 150 г

масло – 2 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

специи для овощей – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 400-500 г

лук – 1 шт.

томаты в собственном соку – 150 мл.

паприка – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

специи для мяса – 1 ч.л.

петрушка – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разберите или нарежьте крупными плоскими кусками. Выложите овощ в форму для запекания.

2. В отдельной миске смешайте масло, соевый соус, паприку и специи для овощей. Полученной смесью равномерно смажьте капусту.

3. Для начинки обжарьте измельченный лук вместе с фаршем до изменения цвета.

4. Добавьте томаты в собственном соку, паприку, соль, перец, специи и мелко нарезанную петрушку. Перемешайте и тушите несколько минут, чтобы вкусы соединились.

5. На подготовленную цветную капусту выложите кусочки моцареллы. Сверху равномерно распределите мясную начинку и посыпьте все натертым твердым сыром.

6. Поставьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте примерно 25-30 минут, пока сыр не станет золотистым и аппетитным.

7. Готовое блюдо подавайте горячим. Запеченная цветная капуста с фаршем и сыром получается сочной, ароматной и прекрасно подходит для семейного обеда или ужина.

