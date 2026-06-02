Как вкусно запечь цветную капусту: рецепт с фаршем и сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
462
Как вкусно запечь цветную капусту: рецепт с фаршем и сыром
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Запеченная цветная капуста с фаршем и сыром – это удачный вариант домашнего ужина, когда хочется приготовить что-то питательное, ароматное и несложное. Благодаря сочетанию нежной капусты, сочной мясной начинки и румяной сырной корочки блюдо получается очень аппетитным. Его можно подавать как самостоятельный ужин или дополнить свежим салатом из сезонных овощей.

Идея приготовления вкусной цветной капусты опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Как вкусно запечь цветную капусту: рецепт с фаршем и сыром

Ингредиенты для основы:

  • цветная капуста – 1 головка
  • сыр моцарелла – 170 г
  • твердый сыр – 150 г
  • масло – 2 ст.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • специи для овощей – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 400-500 г
  • лук – 1 шт.
  • томаты в собственном соку – 150 мл.
  • паприка – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу
  • специи для мяса – 1 ч.л.
  • петрушка – небольшой пучок

Способ приготовления:

Как вкусно запечь цветную капусту: рецепт с фаршем и сыром

1. Цветную капусту разберите или нарежьте крупными плоскими кусками. Выложите овощ в форму для запекания.

2. В отдельной миске смешайте масло, соевый соус, паприку и специи для овощей. Полученной смесью равномерно смажьте капусту.

Как вкусно запечь цветную капусту: рецепт с фаршем и сыром

3. Для начинки обжарьте измельченный лук вместе с фаршем до изменения цвета.

4. Добавьте томаты в собственном соку, паприку, соль, перец, специи и мелко нарезанную петрушку. Перемешайте и тушите несколько минут, чтобы вкусы соединились.

Как вкусно запечь цветную капусту: рецепт с фаршем и сыром

5. На подготовленную цветную капусту выложите кусочки моцареллы. Сверху равномерно распределите мясную начинку и посыпьте все натертым твердым сыром.

6. Поставьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте примерно 25-30 минут, пока сыр не станет золотистым и аппетитным.

Как вкусно запечь цветную капусту: рецепт с фаршем и сыром

7. Готовое блюдо подавайте горячим. Запеченная цветная капуста с фаршем и сыром получается сочной, ароматной и прекрасно подходит для семейного обеда или ужина.

Как вкусно запечь цветную капусту: рецепт с фаршем и сыром

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты