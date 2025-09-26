Тыква осенью становится одним из главных овощей на кухне. Она универсальна, сытная и прекрасно сочетается с другими сезонными продуктами. Запеченная тыква с овощами и ароматными специями – это блюдо, которое не требует сложных ингредиентов, но всегда получается очень вкусным.

Сочетание чеснока, помидоров и итальянских трав придает блюду яркий вкус и аппетитный аромат. Это отличный вариант как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусной запеченной тыквы опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 1 кг.

морковь – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 2–3 шт.

чеснок – 1 головка

итальянские травы, соль, паприка – по вкусу

оливковое масло – 1-2 ст.л.

сливки 15% – 200 мл.

вода или бульон – примерно 1,5 л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте все овощи: тыкву нарежьте кусочками, морковь, перец, лук и помидоры порежьте произвольно.

2. Чеснок очистите, разделите на зубчики.

3. Выложите овощи в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, паприкой и итальянскими специями.

4. Запекайте при температуре 180 °C примерно час – овощи должны стать мягкими и ароматными.

5. После этого переложите их в кастрюлю, залейте бульоном или водой, приправьте по вкусу и взбейте блендером до однородной консистенции.

6. Добавьте сливки, перемешайте и проварите несколько минут на слабом огне.

