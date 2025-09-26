Как вкусно запечь тыкву с чесноком и помидорами: понравится всем
Тыква осенью становится одним из главных овощей на кухне. Она универсальна, сытная и прекрасно сочетается с другими сезонными продуктами. Запеченная тыква с овощами и ароматными специями – это блюдо, которое не требует сложных ингредиентов, но всегда получается очень вкусным.
Сочетание чеснока, помидоров и итальянских трав придает блюду яркий вкус и аппетитный аромат. Это отличный вариант как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусной запеченной тыквы опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- тыква – 1 кг.
- морковь – 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 2–3 шт.
- чеснок – 1 головка
- итальянские травы, соль, паприка – по вкусу
- оливковое масло – 1-2 ст.л.
- сливки 15% – 200 мл.
- вода или бульон – примерно 1,5 л.
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте все овощи: тыкву нарежьте кусочками, морковь, перец, лук и помидоры порежьте произвольно.
2. Чеснок очистите, разделите на зубчики.
3. Выложите овощи в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, паприкой и итальянскими специями.
4. Запекайте при температуре 180 °C примерно час – овощи должны стать мягкими и ароматными.
5. После этого переложите их в кастрюлю, залейте бульоном или водой, приправьте по вкусу и взбейте блендером до однородной консистенции.
6. Добавьте сливки, перемешайте и проварите несколько минут на слабом огне.
