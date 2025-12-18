Как вкусно засолить красную рыбу для бутербродов и салатов: делимся легким рецептом

Красная соленая рыба – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также бутербродов и салатов. Солить ее можно просто солью, а также кулинары советуют добавлять цедру и немного алкоголя.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной красной рыбы, с солью, сахаром и веточкой укропа.

Ингредиенты: 

  • 500 г красной рыбы
  • 1 ст.л соли
  • 1 ч.л сахара
  • 3 веточки укропа

Способ приготовления: 

1. Смешайте сахар с солью, выложите на дно подходящей посуды, сверху рыбу, сверху снова посыпьте и добавьте укроп. Отправьте в холодильник на ночь.

2. Готовую рыбу помойте и используйте для приготовления бутербродов, салатов.

