Красная соленая рыба – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также бутербродов и салатов. Солить ее можно просто солью, а также кулинары советуют добавлять цедру и немного алкоголя.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной красной рыбы, с солью, сахаром и веточкой укропа.

Ингредиенты:

500 г красной рыбы

1 ст.л соли

1 ч.л сахара

3 веточки укропа

Способ приготовления:

1. Смешайте сахар с солью, выложите на дно подходящей посуды, сверху рыбу, сверху снова посыпьте и добавьте укроп. Отправьте в холодильник на ночь.

2. Готовую рыбу помойте и используйте для приготовления бутербродов, салатов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: