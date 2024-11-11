Красная рыба – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще ее можно очень вкусно самостоятельно засолить в домашних условиях. Для этого может понадобится просто соль, а для яркого вкуса можно добавить цедру лимона или апельсина.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, с солью, сахаром и кориандром.

Ингредиенты:

100 г морской соли

75 г сахара

1/2 ч.л молотого кориандра (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешайте соль, сахар и кориандр.

2. Рыбу полностью покройте этой смесь и накройте пленкой, поставьте на 12 часов в холодильник.

3. После промойте под проточной холодной водой и просушите салфетками.

Нарежьте рыбу и храните в холодильнике при температуре от 0-4 градусов до 5 дней или расфасуйте порционно по пакетам и заморозьте и храните в морозильной камере до 30 суток!

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