Как вкусно засолить красную рыбу: простой рецепт самого вкусного маринада

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
342
Рецепт рыбы

Красная рыба – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще ее можно очень вкусно самостоятельно засолить в домашних условиях. Для этого может понадобится просто соль, а для яркого вкуса можно добавить цедру лимона или апельсина. 

Видео дня
Вкусный бутерброд с рыбой

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, с солью, сахаром и кориандром. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • 100 г морской соли
  • 75 г сахара
  • 1/2 ч.л молотого кориандра (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Смешайте соль, сахар и кориандр.

Соль и специи для засолки рыбы

2. Рыбу полностью покройте этой смесь и накройте пленкой, поставьте на 12 часов в холодильник.

Как вкусно засолить рыбу

3. После промойте под проточной холодной водой и просушите салфетками.

Готовая рыба

Нарежьте рыбу и храните в холодильнике при температуре от 0-4 градусов до 5 дней или расфасуйте порционно по пакетам и заморозьте и храните в морозильной камере до 30 суток!

Закуска с рыбой

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептрыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты