Красная рыба – очень вкусный и полезный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще ее можно очень вкусно солить, запекать и готовить на гриле.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной соленой красной рыбы, котора очень просто готовится.

Ингредиенты:

1 кг красной рыбы

Соль 2 ст.л

Сахар 1 ч.л.

Укроп сушеный 2 ст.л

Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Смешайте специи, укроп и сок лимона.

2. Выложите рыбу в подходящую посуду, сверху выложите специи с укропом, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

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