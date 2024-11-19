Видео дня
Как вкусно засолить красную рыбу: простой рецепт
Красная рыба – очень вкусный и полезный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще ее можно очень вкусно солить, запекать и готовить на гриле.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной соленой красной рыбы, котора очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 1 кг красной рыбы
- Соль 2 ст.л
- Сахар 1 ч.л.
- Укроп сушеный 2 ст.л
- Сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Смешайте специи, укроп и сок лимона.
2. Выложите рыбу в подходящую посуду, сверху выложите специи с укропом, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: