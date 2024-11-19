Как вкусно засолить красную рыбу: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
Как засолить рыбу

Красная рыба – очень вкусный и полезный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще ее можно очень вкусно солить, запекать и готовить на гриле. 

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В чем засолить красную рыбу

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной соленой красной рыбы, котора очень просто готовится. 

Как засолить красную рыбу

Ингредиенты: 

  • 1 кг красной рыбы
  • Соль 2 ст.л
  • Сахар 1 ч.л.
  • Укроп сушеный 2 ст.л
  • Сок половины лимона

Способ приготовления: 

1. Смешайте специи, укроп и сок лимона.

Рыба со специями

2. Выложите рыбу в подходящую посуду, сверху выложите специи с укропом, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

Готовая соленая рыба

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