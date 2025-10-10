Слабосоленый лосось – одна из самых популярных закусок, которую легко приготовить дома. Для этого не нужно специальных условий или сложных ингредиентов – только качественное филе, соль, сахар и немного терпения. Уже через сутки рыба будет готова, будет иметь нежную текстуру и сбалансированный вкус. Такой лосось идеально подходит для бутербродов, салатов или как самостоятельное блюдо к праздничному столу.

Идея приготовления вкусного слабосоленого лосося опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

филе лосося – 300 г

соль – 2 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

перец горошком (белый и розовый) – 4-5 шт.

лайм или лимон – по желанию

тимьян (свежий или сушеный) – по желанию

растительное масло

Способ приготовления:

1. На дно стеклянной или пластиковой емкости насыпьте по одной чайной ложке соли и сахара.

2. Добавьте несколько горошин перца.

3. Выложите кусок филе кожей вниз, а сверху посыпьте еще по чайной ложке соли и сахара.

4. По желанию можно добавить ломтик лайма или веточку тимьяна для аромата.

5. Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 24 часа.

6. После засолки достаньте лосось, промойте под холодной водой, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте тонкими ломтиками. Перед подачей сбрызните маслом, и рыба готова к употреблению.

7. Такой домашний слабосоленый лосось получается нежным, ароматным и не уступает по вкусу магазинному. Он прекрасно сочетается со сливочным сыром, свежим хлебом или картофелем, а главное – готовится всего за сутки.

