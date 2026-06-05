Как вкусно засолить скумбрию в домашних условиях: можно есть уже через два часа
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Если хочется быстро приготовить соленую рыбу к обеду, ужину или праздничному столу, стоит обратить внимание на этот простой способ засолки скумбрии. Уже через два часа рыба будет готова к подаче, а при желании ее можно дополнительно выдержать в холодильнике для более насыщенного вкуса.
Идея приготовления вкусной засоленной скумбрии опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- растительное масло – для подачи
- дополнительно кориандр – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала приготовьте сухую смесь для засолки. Смешайте соль, сахар, измельченный кориандр и раскрошенный лавровый лист.
2. Скумбрию тщательно промойте, очистите от внутренностей и нарежьте порционными кусочками. Каждый кусок хорошо обваляйте в подготовленной смеси специй.
3. Переложите рыбу в емкость и оставьте мариноваться примерно на два часа при прохладной температуре.
4. После засолки промойте кусочки скумбрии холодной водой, чтобы убрать избыток соли и специй.
5. На дно контейнера или глубокой тарелки выложите лук, нарезанный тонкими полукольцами. Сверху разместите подготовленную рыбу, добавьте еще немного лука и посыпьте небольшим количеством кориандра.
6. Полейте скумбрию растительным маслом и подавайте к столу. По желанию можно оставить рыбу в холодильнике еще на несколько часов – тогда ее вкус станет еще более выразительным и гармоничным.
7. Такая быстрая соленая скумбрия прекрасно сочетается с отварным картофелем, свежей зеленью или просто как самостоятельная закуска. Она получается ароматной, нежной и готовится значительно быстрее, чем классические способы засолки рыбы.
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