Если хочется быстро приготовить соленую рыбу к обеду, ужину или праздничному столу, стоит обратить внимание на этот простой способ засолки скумбрии. Уже через два часа рыба будет готова к подаче, а при желании ее можно дополнительно выдержать в холодильнике для более насыщенного вкуса.

Идея приготовления вкусной засоленной скумбрии опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

соль – 2 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

лук – 1 шт.

растительное масло – для подачи

дополнительно кориандр – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала приготовьте сухую смесь для засолки. Смешайте соль, сахар, измельченный кориандр и раскрошенный лавровый лист.

2. Скумбрию тщательно промойте, очистите от внутренностей и нарежьте порционными кусочками. Каждый кусок хорошо обваляйте в подготовленной смеси специй.

3. Переложите рыбу в емкость и оставьте мариноваться примерно на два часа при прохладной температуре.

4. После засолки промойте кусочки скумбрии холодной водой, чтобы убрать избыток соли и специй.

5. На дно контейнера или глубокой тарелки выложите лук, нарезанный тонкими полукольцами. Сверху разместите подготовленную рыбу, добавьте еще немного лука и посыпьте небольшим количеством кориандра.

6. Полейте скумбрию растительным маслом и подавайте к столу. По желанию можно оставить рыбу в холодильнике еще на несколько часов – тогда ее вкус станет еще более выразительным и гармоничным.

7. Такая быстрая соленая скумбрия прекрасно сочетается с отварным картофелем, свежей зеленью или просто как самостоятельная закуска. Она получается ароматной, нежной и готовится значительно быстрее, чем классические способы засолки рыбы.

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