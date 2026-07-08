Как вкусно засолить скумбрию в домашних условиях: рыба получится в меру пряной
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Домашняя соленая скумбрия всегда получается вкуснее магазинной, если правильно соблюдать пропорции соли и время засолки. Такой способ позволяет приготовить рыбу именно такой, как вы любите – нежной, сочной и в меру пряной. Для рецепта понадобятся лишь простые ингредиенты и немного времени. Готовую скумбрию можно подавать с луком, картофелем или использовать для приготовления закусок.
Идея приготовления домашней слабосоленой скумбрии опубликована на странице snezhana voroshylova в Instagram.
Ингредиенты:
- замороженная скумбрия – 1 кг.
- соль – 30-40 г для малосольного варианта
- красный лук – 1 шт.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- перец горошком – по вкусу
Для маринования лука:
- красный лук – 1 шт.
- соль – щепотка
- уксус – несколько капель
Способ приготовления:
1. Частично разморозьте скумбрию.
2. Отрежьте голову, удалите потроха и тщательно очистите внутреннюю часть от тёмных плёнок.
3. Отрежьте плавники, промойте рыбу и хорошо просушите бумажными полотенцами.
4. Нарежьте скумбрию кусочками толщиной примерно 3-4 сантиметра.
5. На дно контейнера или глубокой тарелки насыпьте немного соли.
6. Каждый кусочек рыбы обваляйте в соли со всех сторон.
7. Выложите скумбрию в емкость, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа.
8. Через сутки рыба будет готова к употреблению.
9. Для более насыщенного вкуса переложите скумбрию в банку, добавьте лавровый лист, перец горошком и подготовленный маринованный лук.
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