Домашняя соленая скумбрия всегда получается вкуснее магазинной, если правильно соблюдать пропорции соли и время засолки. Такой способ позволяет приготовить рыбу именно такой, как вы любите – нежной, сочной и в меру пряной. Для рецепта понадобятся лишь простые ингредиенты и немного времени. Готовую скумбрию можно подавать с луком, картофелем или использовать для приготовления закусок.

Идея приготовления домашней слабосоленой скумбрии опубликована на странице snezhana voroshylova в Instagram.

Ингредиенты:

замороженная скумбрия – 1 кг.

соль – 30-40 г для малосольного варианта

красный лук – 1 шт.

лавровый лист – 2-3 шт.

перец горошком – по вкусу

Для маринования лука:

красный лук – 1 шт.

соль – щепотка

уксус – несколько капель

Способ приготовления:

1. Частично разморозьте скумбрию.

2. Отрежьте голову, удалите потроха и тщательно очистите внутреннюю часть от тёмных плёнок.

3. Отрежьте плавники, промойте рыбу и хорошо просушите бумажными полотенцами.

4. Нарежьте скумбрию кусочками толщиной примерно 3-4 сантиметра.

5. На дно контейнера или глубокой тарелки насыпьте немного соли.

6. Каждый кусочек рыбы обваляйте в соли со всех сторон.

7. Выложите скумбрию в емкость, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа.

8. Через сутки рыба будет готова к употреблению.

9. Для более насыщенного вкуса переложите скумбрию в банку, добавьте лавровый лист, перец горошком и подготовленный маринованный лук.

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