Хурма – один из самых популярных и полезных видов фруктов, сезон которых начинается осенью. Из хурмы готовят разнообразные десерты или просто употребляют в свежем виде.

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Важно уметь правильно выбирать хурму, чтобы потом не выбрасывать ее на помойку из-за сильной терпкости. Как правильно это сделать, у экспертов узнавал FoodOboz.

Виды хурмы

Условно хурму распределяют на два типа: Фую и Хачия.

Хурма Фую бывает двух форм: круглая и плоскодонная. Внешне они похожи на оранжевые томаты. Даже в зрелом состоянии они имеют хрустящую и крепкую кожицу. Лучше всего этот вид употреблять в сыром виде, поэтому его используют в различных салатах или просто едят самостоятельно.

Хурма Хачия наделена красновато-оранжевым оттенком и немного продолговатой формой. Плод имеет тонкую кожицу, а его мякоть мягкая настолько, что удобнее всего есть ее ложкой. Если Хачия незрелая – она будет иметь терпкость. Но, как только плод станет спелым, его сердцевина превратится в вкуснейшую кремообразную массу. Такие фрукты можно использовать для приготовления всевозможных десертов.

Как выбрать хурму

При покупке хурмы следует обращать внимание на плоды с гладкой ярко-оранжевой шкуркой. Они не должны содержать мягкие пятна или прорези. Вес плода должен казаться большим, относительного его размера.

Также следует присмотреться к плодоножке. Она должна иметь легкий сладковатый запах. Если речь идет о хурме Фую, то кожура плода должна иметь упругость, в то время как кожура Хачии – мягкой.

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