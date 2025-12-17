Сделать капучино с густой, стабильной пенкой можно и без кофемашины. Для этого не понадобятся ни капучинатор, ни френч-пресс – достаточно обычной банки и микроволновки. Такой способ подходит для домашнего приготовления кофе и позволяет получить результат, максимально приближенный к кофейному.

Редакция FoodOboz расскажет, как легко сделать пенку на кофе без специальных устройств.

Метод простой, быстрый и не требует специального оборудования. Именно поэтому он стал популярным среди тех, кто готовит кофе дома и хочет контролировать вкус напитка от первого глотка до последней капли.

Ингредиенты:

молоко – 80-100 мл.

кофе – эспрессо или крепкий черный кофе, сваренный по привычному способу

Что нужно сделать:

1. Для начала налейте молоко в чистую сухую банку с крышкой, заполняя ее не более чем на треть – пенка имеет пространство для образования.

2. Плотно закройте крышку и активно встряхивайте банку в течение 20-30 секунд, пока молоко не увеличится в объеме и не появится плотная пена.

3. После этого снимите крышку и поставьте банку с молоком в микроволновку. Прогрейте 30 секунд – этого времени достаточно для 80-100 мл молока. Если объем больше, время нужно увеличить. Молоко должно стать теплым, а пенка – стабильной и упругой.

4. Перед добавлением к кофе легко прокрутите банку или слегка постучите ею по столу – это поможет избавиться от крупных пузырьков и сделать текстуру более однородной. Далее аккуратно выложите пенку поверх готового кофе.

Такой лайфхак позволяет быстро приготовить домашний капучино или латте без лишних затрат и сложных приборов. Пенка получается нежной, стойкой и хорошо держится на поверхности напитка, что делает кофе не только вкусным, но и визуально привлекательным.

