Смородина – одна из самых полезных и универсальных ягод лета. Ее активно используют в выпечке, десертах, напитках, а также подают к завтракам. В сезон ягоду можно приобрести по доступной цене или собрать на собственном участке. Чтобы наслаждаться смородиной не только летом, но и в холодное время года, нужно знать, как правильно ее подготовить и заморозить.

Как заготовить смородину на зиму, без потери качества и вкуса, рассказала фудблогер Виктория Сивак (victoria.syvak) на своей странице в Instagram.

1. Мытье

Ягоды нужно тщательно промыть в дуршлаге под холодной проточной водой. Слишком сильного напора воды лучше избегать, чтобы не повредить нежную кожицу. Смородину не следует долго замачивать – это сделает ее слишком водянистой, что повлияет на дальнейшее хранение.

2. Сушка

После мытья ягоды выкладывают в один слой на чистое кухонное полотенце или бумажные салфетки. Важно дождаться полного высыхания – остатки влаги могут привести к слипанию ягод в морозилке. Сухие ягоды лучше держат форму после размораживания.

3. Предварительная заморозка

Чтобы избежать слипания, ягоды раскладывают на поднос или доску, застеленную пергаментом. Замораживают в таком виде примерно 2-3 часа. Этот этап позволяет каждой ягодке сохранить свою форму и остаться рассыпчатой даже после глубокой заморозки.

4. Основное замораживание

Замороженные ягоды пересыпают в герметичные контейнеры или зип-пакеты. Перед закрыванием стоит удалить лишний воздух – это уменьшает риск образования наледи. Емкости обязательно маркируют датой заморозки. Оптимальная температура хранения – -18°C. В таких условиях смородина сохраняет качество до 6-8 месяцев. Для детского питания лучше использовать ее в течение 4-6 месяцев.

Как использовать замороженную смородину

Замороженные ягоды прекрасно подходят для многих блюд. Их можно добавлять в горячую овсянку или кукурузную кашу без предварительного размораживания. Они хорошо ведут себя в выпечке: кексы, маффины, сырники, печенье и пироги. Смородина также станет вкусной начинкой для ленивых вареников.

Еще один вариант – соусы и ягодное пюре. Их легко приготовить с помощью блендера и подавать к блинам или оладьям. Для охлаждающих десертов смородина тоже подходит – из нее получаются отличные смузи, мороженое, а также йогуртовые десерты с добавлением банана.

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