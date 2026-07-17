Свеклу на зиму можно заготовить не только в виде заправки или салата. Очень удобно консервировать его целиком, чтобы потом использовать для борща, винегрета и других блюд. Такая заготовка экономит время на кухне и позволяет всегда иметь под рукой готовый продукт. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые есть почти в каждом доме.

Идея приготовления целой консервированной свеклы на зиму опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – примерно 3,5-4 кг. (или столько, чтобы заполнить 5 литровых банок после очистки)

Для маринада:

вода – 2,5 л

сахар – 500 мл (примерно 400-450 г)

уксус 9% – 150 мл.

соль – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу тщательно вымойте и отварите до готовности. Время варки зависит от размера овощей, но обычно занимает от 40 минут до 1,5 часа.

2. После остывания очистите свеклу от кожуры. Для этого рецепта лучше всего выбирать небольшие или средние корнеплоды, которые легко помещаются в банки.

3. Простерилизуйте литровые банки и крышки. Плотно уложите в них подготовленную свеклу.

4. Для маринада налейте в большую кастрюлю воду, добавьте соль и сахар. Доведите смесь до кипения, после чего влейте уксус и перемешайте.

5. Горячим маринадом залейте свеклу в банках так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи.

6. Поставьте банки в кастрюлю для стерилизации, застелив дно полотенцем. Стерилизуйте в течение 15 минут после закипания воды.

7. Плотно закрутите банки крышками, переверните вверх дном и накройте одеялом или полотенцем до полного остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: