Как заготовить вишни в собственном соку: простой рецепт на зиму

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
747
Как заготовить вишни в собственном соку: простой рецепт на зиму
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Домашние вишни в собственном соку – одна из лучших сезонных заготовок, которая пригодится зимой. Такие ягоды остаются сочными, ароматными и прекрасно подходят для выпечки, десертов, вареников или просто к чаю. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а сам процесс не требует сложных кулинарных навыков. Главное – правильно простерилизовать банки и соблюдать технологию.

Идея приготовления консервированных вишен на зиму опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Как заготовить вишни в собственном соку: простой рецепт на зиму

Ингредиенты:

  • вишня – 2 кг.
  • сахар – 6 ст.л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • банки – 3 шт. по 500 мл.

Способ приготовления:

Как заготовить вишни в собственном соку: простой рецепт на зиму

1. Вишню тщательно промойте под проточной водой и удалите все косточки.

2. Банки хорошо вымойте и подготовьте к стерилизации.

Как заготовить вишни в собственном соку: простой рецепт на зиму

3. Плотно заполните каждую банку очищенными ягодами почти до самого верха.

4. В каждую банку добавьте по 2 столовые ложки сахара и небольшое количество ванильного сахара для легкого аромата.

5. На дно большой кастрюли положите чистое полотенце, поставьте банки и налейте тёплую воду так, чтобы она доходила примерно до уровня "плеч" банок.

Как заготовить вишни в собственном соку: простой рецепт на зиму

6. Доведите воду до кипения. Одновременно опустите в кастрюлю крышки, чтобы они тоже простерилизовались.

7. Через несколько минут накройте банки горячими крышками и стерилизуйте заготовку около 20 минут после закипания воды.

Как заготовить вишни в собственном соку: простой рецепт на зиму

8. Осторожно достаньте банки из кастрюли, плотно закрутите крышки, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Как заготовить вишни в собственном соку: простой рецепт на зиму

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