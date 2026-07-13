Как заготовить вишни в собственном соку: простой рецепт на зиму
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Домашние вишни в собственном соку – одна из лучших сезонных заготовок, которая пригодится зимой. Такие ягоды остаются сочными, ароматными и прекрасно подходят для выпечки, десертов, вареников или просто к чаю. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а сам процесс не требует сложных кулинарных навыков. Главное – правильно простерилизовать банки и соблюдать технологию.
Идея приготовления консервированных вишен на зиму опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- вишня – 2 кг.
- сахар – 6 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- банки – 3 шт. по 500 мл.
Способ приготовления:
1. Вишню тщательно промойте под проточной водой и удалите все косточки.
2. Банки хорошо вымойте и подготовьте к стерилизации.
3. Плотно заполните каждую банку очищенными ягодами почти до самого верха.
4. В каждую банку добавьте по 2 столовые ложки сахара и небольшое количество ванильного сахара для легкого аромата.
5. На дно большой кастрюли положите чистое полотенце, поставьте банки и налейте тёплую воду так, чтобы она доходила примерно до уровня "плеч" банок.
6. Доведите воду до кипения. Одновременно опустите в кастрюлю крышки, чтобы они тоже простерилизовались.
7. Через несколько минут накройте банки горячими крышками и стерилизуйте заготовку около 20 минут после закипания воды.
8. Осторожно достаньте банки из кастрюли, плотно закрутите крышки, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.
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