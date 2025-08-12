Как закрыть борщевую заправку на зиму: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
741
Очень удобно приготовить на зиму борщевую заправку. Используйте домашнюю сочную свеклу, морковь и лук. Затем такая заготовка будет очень кстати и значительно сэкономит ваше время.

Идея приготовления домашней борщевой заправки опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты на 12 баночек заправки объемом 0,5 л:

  • красная свекла – 3 кг.
  • лук – 1 кг.
  • морковь – 1 кг.
  • перец – 1 кг.
  • помидор – 1 кг.
  • томатная паста – 1 банка
  • лимонная кислота – 0,5 ч.л.
  • специи – 2 пачки
  • уксус – 1 стакан (9 %)
  • масло – 1 стакан
  • соль – 4 ст.л.
  • сахар – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Свеклу и морковь натереть.

2. Лук нарезать кубиком, перец соломкой.

3. Все ингредиенты сложить в глубокую кастрюлю.

4. Тушить под крышкой 25 минут.

5 Разложить по стерильным банкам, закрутить, охладить, убрать в погреб.

