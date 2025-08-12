Все рецепты
Как закрыть борщевую заправку на зиму: делимся простым рецептом
Очень удобно приготовить на зиму борщевую заправку. Используйте домашнюю сочную свеклу, морковь и лук. Затем такая заготовка будет очень кстати и значительно сэкономит ваше время.
Идея приготовления домашней борщевой заправки опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты на 12 баночек заправки объемом 0,5 л:
- красная свекла – 3 кг.
- лук – 1 кг.
- морковь – 1 кг.
- перец – 1 кг.
- помидор – 1 кг.
- томатная паста – 1 банка
- лимонная кислота – 0,5 ч.л.
- специи – 2 пачки
- уксус – 1 стакан (9 %)
- масло – 1 стакан
- соль – 4 ст.л.
- сахар – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Свеклу и морковь натереть.
2. Лук нарезать кубиком, перец соломкой.
3. Все ингредиенты сложить в глубокую кастрюлю.
4. Тушить под крышкой 25 минут.
5 Разложить по стерильным банкам, закрутить, охладить, убрать в погреб.
