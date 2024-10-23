Чтобы в будущем не тратить много времени на отварку фасоли для блюд, можно ее законсервировать. Продукт в маринаде будет достаточно мягким и с насыщенным вкусом. Идеально для борщей и салатов.

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Идея приготовления консервированной фасоли на зиму опубликована на кулинарной странице domashni smakoliki07 в Instagram. Даже если продукт будет стоять в консервированном виде долгое время, он все равно будет цельным.

Ингредиенты:

фасоль – 1 кг.

помидоры – 3 кг.

соль

сахар

уксус 9%

лавровые листья – 2 шт.

перец горошком – 20 шт.

перец душистый – 10 шт.

Способ приготовления:

1. Фасоль замочить на ночь, а затем отварить до готовности.

2. Из трех килограммов помидоров сделать сок или по желанию пропустить через мясорубку.

3. Поставить сок в огонь.

4. Добавить 1 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара, 1 ст.л. уксуса и специи, вскипятить 15-20 минут.

5. Далее вынуть шумовкой специи и высыпать фасоль, кипятить еще 15 минут.

6. Разложить фасоль в стерилизованные баночки.

7. Дальше можно закатать, а можно простерилизовать 40 минут.

8. Затем закатать, перевернуть баночки и накрыть одеялом.

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