Как закрыть фасоль на зиму: к салатам, борщам и другим блюдам
Чтобы в будущем не тратить много времени на отварку фасоли для блюд, можно ее законсервировать. Продукт в маринаде будет достаточно мягким и с насыщенным вкусом. Идеально для борщей и салатов.
Идея приготовления консервированной фасоли на зиму опубликована на кулинарной странице domashni smakoliki07 в Instagram. Даже если продукт будет стоять в консервированном виде долгое время, он все равно будет цельным.
Ингредиенты:
- фасоль – 1 кг.
- помидоры – 3 кг.
- соль
- сахар
- уксус 9%
- лавровые листья – 2 шт.
- перец горошком – 20 шт.
- перец душистый – 10 шт.
Способ приготовления:
1. Фасоль замочить на ночь, а затем отварить до готовности.
2. Из трех килограммов помидоров сделать сок или по желанию пропустить через мясорубку.
3. Поставить сок в огонь.
4. Добавить 1 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара, 1 ст.л. уксуса и специи, вскипятить 15-20 минут.
5. Далее вынуть шумовкой специи и высыпать фасоль, кипятить еще 15 минут.
6. Разложить фасоль в стерилизованные баночки.
7. Дальше можно закатать, а можно простерилизовать 40 минут.
8. Затем закатать, перевернуть баночки и накрыть одеялом.
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