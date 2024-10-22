Как закрыть острый перец на зиму: вариант пикантной закуски на любой случай
Если у вас есть острый домашний перец, его очень вкусно закрыть на зиму. У вас получится закуска, которая станет отличным дополнением к любым блюдам. Особенно понравится тем, кто любит пикантность.
Идея приготовления маринованного острого перца на зиму опубликована на странице фудблогера Аллы с ником allasydora в Instagram. Очень простой маринад.
Ингредиенты:
- перец острый – 1кг.
- вода – 1,5 л
- соль – 1,5 ст.л.
- сахар – 1,5 ст.л.
- уксус 9% – 3 ст.л.
- лавровые листья, перец горошком, укроп, чеснок и любые любимые приправы – по вкусу
Способ приготовления:
1. В простерилизованные банки выложить специи.
2. Перец проткнуть вилкой в нескольких местах и выложить в банки.
3. Вскипятить 1,5 л воды и залить перцы в банках.
4. Оставить прогреваться на 10 минут.
5. Перелить воду в кастрюлю.
6. Добавить сахар и соль.
7. Довести до кипения и добавить уксус.
8. Залить рассолом перец и закатать крышки.
9. Перевернуть, укутать и оставить остыть.
10. Хранить в прохладном месте.
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