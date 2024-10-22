Если у вас есть острый домашний перец, его очень вкусно закрыть на зиму. У вас получится закуска, которая станет отличным дополнением к любым блюдам. Особенно понравится тем, кто любит пикантность.

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Идея приготовления маринованного острого перца на зиму опубликована на странице фудблогера Аллы с ником allasydora в Instagram. Очень простой маринад.

Ингредиенты:

перец острый – 1кг.

вода – 1,5 л

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 1,5 ст.л.

уксус 9% – 3 ст.л.

лавровые листья, перец горошком, укроп, чеснок и любые любимые приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. В простерилизованные банки выложить специи.

2. Перец проткнуть вилкой в нескольких местах и выложить в банки.

3. Вскипятить 1,5 л воды и залить перцы в банках.

4. Оставить прогреваться на 10 минут.

5. Перелить воду в кастрюлю.

6. Добавить сахар и соль.

7. Довести до кипения и добавить уксус.

8. Залить рассолом перец и закатать крышки.

9. Перевернуть, укутать и оставить остыть.

10. Хранить в прохладном месте.

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