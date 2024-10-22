Как закрыть острый перец на зиму: вариант пикантной закуски на любой случай

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Как закрыть острый перец на зиму: вариант пикантной закуски на любой случай

Если у вас есть острый домашний перец, его очень вкусно закрыть на зиму. У вас получится закуска, которая станет отличным дополнением к любым блюдам. Особенно понравится тем, кто любит пикантность.

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Идея приготовления маринованного острого перца на зиму опубликована на странице фудблогера Аллы с ником allasydora в Instagram. Очень простой маринад.

Как закрыть острый перец на зиму: вариант пикантной закуски на любой случай

Ингредиенты:

  • перец острый – 1кг.
  • вода – 1,5 л
  • соль – 1,5 ст.л.
  • сахар – 1,5 ст.л.
  • уксус 9% – 3 ст.л.
  • лавровые листья, перец горошком, укроп, чеснок и любые любимые приправы – по вкусу

Способ приготовления:

Как закрыть острый перец на зиму: вариант пикантной закуски на любой случай

1. В простерилизованные банки выложить специи.

2. Перец проткнуть вилкой в нескольких местах и выложить в банки.

3. Вскипятить 1,5 л воды и залить перцы в банках.

Как закрыть острый перец на зиму: вариант пикантной закуски на любой случай

4. Оставить прогреваться на 10 минут.

5. Перелить воду в кастрюлю.

Как закрыть острый перец на зиму: вариант пикантной закуски на любой случай

6. Добавить сахар и соль.

7. Довести до кипения и добавить уксус.

Как закрыть острый перец на зиму: вариант пикантной закуски на любой случай

8. Залить рассолом перец и закатать крышки.

9. Перевернуть, укутать и оставить остыть.

10. Хранить в прохладном месте.

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