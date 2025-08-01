Как закрыть помидоры без уксуса на зиму: не будут разваливаться в банке и долго постоят
Помидоры на зиму без уксуса – это простой и надежный способ сохранить вкус лета без использования лишних консервантов. Помидоры получаются упругими, ароматными и хорошо сохраняются даже при комнатной температуре. Благодаря лимонной кислоте вкус остается нежным, без резкой кислинки. Готовить их легко, а результат непременно понравится всей семье.
Идеей приготовления консервированных помидоров без уксуса опубликована на странице фудблогера mamanata.food в Instagram. Такой рецепт станет настоящей находкой для зимних запасов.
Ингредиенты (на 1 литровую банку):
- помидоры
- кусочек сладкого перца
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 лавровый лист
- 3-4 горошины черного или смеси перцев
- 1 ч. л. лимонной кислоты
Для рассола (на 1 л воды):
- 2 ст.л. соли с горкой
- 2 ст.л. сахара
Способ приготовления:
1. Банки и крышки тщательно помойте с содой и простерилизуйте любым удобным способом (в духовке, на пару или в микроволновой печи).
2. На дно стерильной банки положите кусочек сладкого перца, зубчики чеснока, лавровый лист и несколько горошин перца.
3. Заполните банку помидорами, укладывая их плотно, но не прижимая слишком сильно, чтобы не потрескались.
4. Залейте помидоры кипятком до самого верха. Накройте крышками и оставьте на 10 минут, чтобы они прогрелись.
5. Воду из банок слейте в кастрюлю.
6. Добавьте соль и сахар, перемешайте и доведите до кипения.
7. В каждую банку насыпьте по 1 ч.л. лимонной кислоты. Залейте помидоры горячим рассолом до краев, сразу закатайте стерильными крышками.
8. Банки переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте на 12-24 часа для медленного остывания и дополнительной стерилизации.
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