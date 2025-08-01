Помидоры на зиму без уксуса – это простой и надежный способ сохранить вкус лета без использования лишних консервантов. Помидоры получаются упругими, ароматными и хорошо сохраняются даже при комнатной температуре. Благодаря лимонной кислоте вкус остается нежным, без резкой кислинки. Готовить их легко, а результат непременно понравится всей семье.

Идеей приготовления консервированных помидоров без уксуса опубликована на странице фудблогера mamanata.food в Instagram. Такой рецепт станет настоящей находкой для зимних запасов.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

помидоры

кусочек сладкого перца

1-2 зубчика чеснока

1 лавровый лист

3-4 горошины черного или смеси перцев

1 ч. л. лимонной кислоты

Для рассола (на 1 л воды):

2 ст.л. соли с горкой

2 ст.л. сахара

Способ приготовления:

1. Банки и крышки тщательно помойте с содой и простерилизуйте любым удобным способом (в духовке, на пару или в микроволновой печи).

2. На дно стерильной банки положите кусочек сладкого перца, зубчики чеснока, лавровый лист и несколько горошин перца.

3. Заполните банку помидорами, укладывая их плотно, но не прижимая слишком сильно, чтобы не потрескались.

4. Залейте помидоры кипятком до самого верха. Накройте крышками и оставьте на 10 минут, чтобы они прогрелись.

5. Воду из банок слейте в кастрюлю.

6. Добавьте соль и сахар, перемешайте и доведите до кипения.

7. В каждую банку насыпьте по 1 ч.л. лимонной кислоты. Залейте помидоры горячим рассолом до краев, сразу закатайте стерильными крышками.

8. Банки переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте на 12-24 часа для медленного остывания и дополнительной стерилизации.

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