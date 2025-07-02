Вкусный компот из смородины можно приготовить из красной смородины. Напиток получится в меру сладкий, с приятной кислинкой. Очень удобно будет открыть такую заготовку в период зимних праздников вместо магазинных напитков.

Идея приготовления вкусного домашнего компота со смородиной опубликована на странице фудблогера mykola kucheruk в Instagram. Мята придаст особой свежести.

Ингредиенты на банку три литра:

смородина – 350-400 г

сахар – 300 г

лимон – 2-3 кружочка

мята – 2-3 веточки

Способ приготовления:

1. Красную смородину промыть под проточной водой.

2. Переложить в дуршлаг, чтобы лишняя вода стекла.

3. В чистые банки (можно не стерилизовать) на 1/3 высыпать красную смородину.

4. Добавить мяту и лимон.

5. Красную смородину можно закрывать просто с веточками, на вкус это не влияет. А вот на скорость и количество закрытых банок повлияет.

6. В кастрюлю налить примерно 2-2.5 л воды, высыпать сахар и довести до кипения.

7. Кипящим сиропом залить банку. Если не хватает воды, можно просто добавить из кипящего чайника.

8. Одеть на банку крышку для слива воды, слить горячий сироп в кастрюлю (осторожно – банка будет горячая).

9. Еще раз довести до кипения сироп и залить в банку. Закрутить стерилизованными крышками.

10. Перевернуть банку на крышку и дать остыть при комнатной температуре.

11. После охлаждения убрать банки на хранение. Лучше всего в шкаф при комнатной температуре.