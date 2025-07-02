Как закрыть вкусный компот из красной смородины на зиму: прекрасно хранится и в меру сладкий
Вкусный компот из смородины можно приготовить из красной смородины. Напиток получится в меру сладкий, с приятной кислинкой. Очень удобно будет открыть такую заготовку в период зимних праздников вместо магазинных напитков.
Идея приготовления вкусного домашнего компота со смородиной опубликована на странице фудблогера mykola kucheruk в Instagram. Мята придаст особой свежести.
Ингредиенты на банку три литра:
- смородина – 350-400 г
- сахар – 300 г
- лимон – 2-3 кружочка
- мята – 2-3 веточки
Способ приготовления:
1. Красную смородину промыть под проточной водой.
2. Переложить в дуршлаг, чтобы лишняя вода стекла.
3. В чистые банки (можно не стерилизовать) на 1/3 высыпать красную смородину.
4. Добавить мяту и лимон.
5. Красную смородину можно закрывать просто с веточками, на вкус это не влияет. А вот на скорость и количество закрытых банок повлияет.
6. В кастрюлю налить примерно 2-2.5 л воды, высыпать сахар и довести до кипения.
7. Кипящим сиропом залить банку. Если не хватает воды, можно просто добавить из кипящего чайника.
8. Одеть на банку крышку для слива воды, слить горячий сироп в кастрюлю (осторожно – банка будет горячая).
9. Еще раз довести до кипения сироп и залить в банку. Закрутить стерилизованными крышками.
10. Перевернуть банку на крышку и дать остыть при комнатной температуре.
11. После охлаждения убрать банки на хранение. Лучше всего в шкаф при комнатной температуре.