Недавно начался сезон грибов. А это значит, что самое время готовить разнообразные блюда из этих даров природы, а также создавать много заготовок на зиму. Например, белые грибы приобретают очень интересный вкус во время маринования.

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Как правильно замариновать белые грибы, чтобы банки не постреляли, в TikTok рассказала блогер с ником uliana 85. В результате вы получите самые вкусные белые грибы из всех, что можно только вообразить, а также узнаете все тонкости важного процесса маринования.

Ингредиенты

Грибы очищенные – 5 кг

Вода – 8 л

Лимонная кислота – 4 ч.л.

Соль – 4 ст.л.

Ингредиенты для маринада на 3л воды

Уксус 9% – 150 мл

Соль – 9 ч.л.

Сахар – 3 ч.л.

Лавровый лист – 5 шт

Душистый перец – 5 шт

Черный перец – 15 шт

Способ приготовления

1.В воде растворяем нужное количество лимонной кислоты и соли. Добавляем грибы и включаем нагрев.

2. Когда вода закипит, снимаем пену до того момента, пока она не перестанет образовываться.

3. Индикатором того, что грибы готовы, тот факт, что они падают на дно кастрюли.

4. Воду сливаем и промываем грибы. Оставляем охлаждаться.

5. Грибы раскладываем по банкам, сильно не забивая.

6. Заливаем маринад в банки.

7. Стерилизуем их в течение часа с момента закипания.

8. Закручиваем банки и оставляем остывать под теплым полотенцем.

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