Как замариновать белые грибы: самый вкусный рецепт и тонкости процесса

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Как замариновать белые грибы: самый вкусный рецепт и тонкости процесса

Недавно начался сезон грибов. А это значит, что самое время готовить разнообразные блюда из этих даров природы, а также создавать много заготовок на зиму. Например, белые грибы приобретают очень интересный вкус во время маринования.

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Как правильно замариновать белые грибы, чтобы банки не постреляли, в TikTok рассказала блогер с ником uliana 85. В результате вы получите самые вкусные белые грибы из всех, что можно только вообразить, а также узнаете все тонкости важного процесса маринования.

Как замариновать белые грибы: самый вкусный рецепт и тонкости процесса

Ингредиенты

  • Грибы очищенные – 5 кг
  • Вода – 8 л
  • Лимонная кислота – 4 ч.л.
  • Соль – 4 ст.л.

Ингредиенты для маринада на 3л воды

  • Уксус 9% – 150 мл
  • Соль – 9 ч.л.
  • Сахар – 3 ч.л.
  • Лавровый лист – 5 шт
  • Душистый перец – 5 шт
  • Черный перец – 15 шт

Способ приготовления

1.В воде растворяем нужное количество лимонной кислоты и соли. Добавляем грибы и включаем нагрев.

2. Когда вода закипит, снимаем пену до того момента, пока она не перестанет образовываться.

Как замариновать белые грибы: самый вкусный рецепт и тонкости процесса

3. Индикатором того, что грибы готовы, тот факт, что они падают на дно кастрюли.

4. Воду сливаем и промываем грибы. Оставляем охлаждаться.

Как замариновать белые грибы: самый вкусный рецепт и тонкости процесса

5. Грибы раскладываем по банкам, сильно не забивая.

6. Заливаем маринад в банки.

7. Стерилизуем их в течение часа с момента закипания.

Как замариновать белые грибы: самый вкусный рецепт и тонкости процесса

8. Закручиваем банки и оставляем остывать под теплым полотенцем.

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