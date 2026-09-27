Как замариновать грибы: рецепт с уксусом, солью и специями

Маринованные грибы можно приготовить из белых, польских грибов, масляток или опят. Сначала грибы нужно отдельно отварить, а затем проварить ещё раз в ароматном маринаде с уксусом, солью, сахаром и специями. После остывания их нужно хранить в холодильнике. Такая закуска хорошо подходит к картофелю, мясу и другим домашним блюдам.

Идея приготовления вкусных маринованных грибов опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

отварные грибы – 1,5 кг.

вода – 1,5 л

соль – 75 г

сахар – 35 г

уксус 9% – 150 г

лавровый лист – по количеству банок

чёрный перец горошком – по 2 шт. на банку

душистый перец – по 1 шт. на банку

гвоздика – по 1 шт. на банку

лимонная кислота или уксус – для отваривания грибов

Способ приготовления:

1. Грибы нужно хорошо перебрать, очистить от загрязнений и промыть. Крупные экземпляры нарезать на части, чтобы они равномерно проварились.

2. Переложить грибы в кастрюлю, залить водой и отварить. Во время варки можно добавить небольшое количество уксуса или лимонной кислоты, чтобы грибы лучше сохранили светлый цвет. Варить примерно 15 минут.

3. Готовые грибы откинуть на дуршлаг и хорошо промыть. После этого приготовить маринад.

4. В кастрюлю налить 1,5 л воды, добавить соль и сахар. Довести до кипения и перемешать, чтобы соль и сахар полностью растворились. Добавить уксус.

5. Переложить отварные грибы в горячий маринад. Добавить лавровый лист, черный перец, душистый перец и гвоздику. Варить ещё примерно 15 минут на умеренном огне.

6. Готовые грибы вместе с маринадом переложить в чистые банки или контейнеры, остудить и поставить в холодильник.

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