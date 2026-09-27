Как замариновать грибы: рецепт с уксусом, солью и специями
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Маринованные грибы можно приготовить из белых, польских грибов, масляток или опят. Сначала грибы нужно отдельно отварить, а затем проварить ещё раз в ароматном маринаде с уксусом, солью, сахаром и специями. После остывания их нужно хранить в холодильнике. Такая закуска хорошо подходит к картофелю, мясу и другим домашним блюдам.
Идея приготовления вкусных маринованных грибов опубликована на странице vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- отварные грибы – 1,5 кг.
- вода – 1,5 л
- соль – 75 г
- сахар – 35 г
- уксус 9% – 150 г
- лавровый лист – по количеству банок
- чёрный перец горошком – по 2 шт. на банку
- душистый перец – по 1 шт. на банку
- гвоздика – по 1 шт. на банку
- лимонная кислота или уксус – для отваривания грибов
Способ приготовления:
1. Грибы нужно хорошо перебрать, очистить от загрязнений и промыть. Крупные экземпляры нарезать на части, чтобы они равномерно проварились.
2. Переложить грибы в кастрюлю, залить водой и отварить. Во время варки можно добавить небольшое количество уксуса или лимонной кислоты, чтобы грибы лучше сохранили светлый цвет. Варить примерно 15 минут.
3. Готовые грибы откинуть на дуршлаг и хорошо промыть. После этого приготовить маринад.
4. В кастрюлю налить 1,5 л воды, добавить соль и сахар. Довести до кипения и перемешать, чтобы соль и сахар полностью растворились. Добавить уксус.
5. Переложить отварные грибы в горячий маринад. Добавить лавровый лист, черный перец, душистый перец и гвоздику. Варить ещё примерно 15 минут на умеренном огне.
6. Готовые грибы вместе с маринадом переложить в чистые банки или контейнеры, остудить и поставить в холодильник.
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