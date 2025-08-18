Как замариновать шашлык, чтобы он был мягким и сочным: идеальный рецепт
Идеальный сочный шашлык получается именно из свинины. Но выбрать правильное мясо мало. Нужно хорошо замариновать продукт и удачно совместить вкусы. Для этого используйте разнообразные сезонные овощи.
Идея приготовления сочного шашлыка из свинины опубликована на странице фудблогера o gorodnik в Instagram.
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиной шеи
- 300 г лука
- 300 г помидоров
- 20 г соли
- 5 г сахара
- 1 ч.л. черного молотого перца
- 1 ч.л. молотого кориандра
Способ приготовления:
1. Свиную шею нарежьте кусочками весом не менее 50 г.
2. Для маринада измельчите лук и помидоры, смешайте их с солью, сахаром, перцем и кориандром.
3. Перемешайте мясо с маринадом, накройте и оставьте минимум на 5 часов. Лучше всего мариновать на ночь.
4. Если нужно быстрее, добавьте в маринад сильногазированную воду. В этом случае количество соли нужно немного увеличить, и уже через 2 часа мясо будет готово к жарке.
5. Перед жаркой уберите из мяса лук перед жаркой.
6. По желанию кусочки можно смазать растительным маслом.
7. Жарьте шашлык, переворачивая каждые 40-50 секунд, чтобы образовалась равномерная золотистая корочка. За 5 минут до готовности можно добавить угли или щепу вишни для легкой дымной нотки.
8. Готовому шашлыку дайте "отдохнуть" 3-5 минут, после чего подавайте на лаваше с маринованным луком.
