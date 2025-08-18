Идеальный сочный шашлык получается именно из свинины. Но выбрать правильное мясо мало. Нужно хорошо замариновать продукт и удачно совместить вкусы. Для этого используйте разнообразные сезонные овощи.

Идея приготовления сочного шашлыка из свинины опубликована на странице фудблогера o gorodnik в Instagram.

Ингредиенты:

1,5 кг свиной шеи

300 г лука

300 г помидоров

20 г соли

5 г сахара

1 ч.л. черного молотого перца

1 ч.л. молотого кориандра

Способ приготовления:

1. Свиную шею нарежьте кусочками весом не менее 50 г.

2. Для маринада измельчите лук и помидоры, смешайте их с солью, сахаром, перцем и кориандром.

3. Перемешайте мясо с маринадом, накройте и оставьте минимум на 5 часов. Лучше всего мариновать на ночь.

4. Если нужно быстрее, добавьте в маринад сильногазированную воду. В этом случае количество соли нужно немного увеличить, и уже через 2 часа мясо будет готово к жарке.

5. Перед жаркой уберите из мяса лук перед жаркой.

6. По желанию кусочки можно смазать растительным маслом.

7. Жарьте шашлык, переворачивая каждые 40-50 секунд, чтобы образовалась равномерная золотистая корочка. За 5 минут до готовности можно добавить угли или щепу вишни для легкой дымной нотки.

8. Готовому шашлыку дайте "отдохнуть" 3-5 минут, после чего подавайте на лаваше с маринованным луком.

