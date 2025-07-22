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Как запечь аппетитный молодой картофель с корочкой: рецепт за 15 минут
Для того, чтобы вкусно приготовить молодой картофель, его даже не придется чистить. Овощ можно запечь просто в кожуре. Получится очень аппетитная хрустящая корочка.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля с корочкой опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг.
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- копченая паприка – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
- любимые приправы – по желанию
- укроп – пучок
Способ приготовления:
1. Отварить молодой картофель до готовности.
2. Добавить масло.
3. Туда же измельчить чеснок.
4. Добавить паприку, специи, перемешать.
5. Запекать в духовке или мультипечи при температуре 200-230 градусов 15 минут до золотистой корочки.
6. Посыпать укропом.
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