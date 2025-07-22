Как запечь аппетитный молодой картофель с корочкой: рецепт за 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Как запечь аппетитный молодой картофель с корочкой: рецепт за 15 минут

Для того, чтобы вкусно приготовить молодой картофель, его даже не придется чистить. Овощ можно запечь просто в кожуре. Получится очень аппетитная хрустящая корочка.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля с корочкой опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram.

Как запечь аппетитный молодой картофель с корочкой: рецепт за 15 минут

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1 кг.
  • сливочное масло – 50 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • любимые приправы – по желанию
  • укроп – пучок

Способ приготовления:

Как запечь аппетитный молодой картофель с корочкой: рецепт за 15 минут

1. Отварить молодой картофель до готовности.

2. Добавить масло.

Как запечь аппетитный молодой картофель с корочкой: рецепт за 15 минут

3. Туда же измельчить чеснок.

Как запечь аппетитный молодой картофель с корочкой: рецепт за 15 минут

4. Добавить паприку, специи, перемешать.

Как запечь аппетитный молодой картофель с корочкой: рецепт за 15 минут

5. Запекать в духовке или мультипечи при температуре 200-230 градусов 15 минут до золотистой корочки.

6. Посыпать укропом.

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