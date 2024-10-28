Жареная курица – это не только вкусное, но и красивое блюдо, часто стающее украшением праздничного стола. Однако для того, чтобы курица действительно понравилась всем, ее следует готовить правильно. Снаружи должна получиться хрустящая корочка, покрывающая нежное и сочное мясо. К сожалению, далеко не всегда выходит приготовить ее именно такое.

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А вот шеф-повар Джон Тород недавно в TikTok-канале thismorning рассказал, как правильно готовить курицу, чтобы получилась хрустящая кожура и сочная серединка. Оказывается, для этого существует достаточно обычный лайфхак.

Шеф-повар утверждает, что внутрь курицы следует положить несколько разрезанных пополам лимонов, немного шалфея, а также несколько кубиков льда. Конечно, туда также нужно добавить соль и перец. Эксперт объясняет, что таким образом все приправы, а также лимон будут проникать в курицу изнутри. Ведь если натереть ими кожицу, то вкус самой курицы практически не изменится.

Если кубики льда находятся внутри курицы, то во время термической обработки они начинают таять. В результате, через все мясо курицы проходит пар, что делает его вкусным и влажным. Еще лучше курица будет пропитана влагой и ароматами, если кубики льда обвалять в соли и перце. Таким образом, они будут таять медленнее.

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