Как запечь сочное мясо: идеальный рецепт к Пасхе
Пасхальный стол традиционно невозможно представить без ароматных мясных блюд. Запеченная свинина часто становится центральным украшением праздничного меню и прекрасно подходит как горячей, так и в виде холодной нарезки. Чтобы мясо получилось нежным, сочным и ароматным, важно правильно его подготовить и замариновать.
Идея приготовления сочного запеченного мяса на Пасху опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (карковина или филе) – 2 кг.
- вода – 1 л
- соль – 1 ст.л. с горкой (для рассола)
- соль – 2 ч.л.
- приправа к мясу – 1 ст.л.
- аджика жидкая – 2 ст.л.
- черный перец – по вкусу
- чеснок – 5-6 зубчиков
- лавровый лист – 2-3 шт.
- луковая шелуха – 2 горсти
- чернослив – 200 г
Способ приготовления:
1. Свинину нужно замочить в соляном рассоле на ночь. Для этого в воде растворите соль, положите мясо и оставьте в холодильнике примерно на 10-12 часов.
2. на следующий день достаньте свинину из рассола и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Затем натрите ее солью, приправой к мясу, аджикой и черным перцем.
3. Сделайте в мясе небольшие надрезы и нашпигуйте его зубчиками чеснока и кусочками лаврового листа.
4. Выложите мясо в форму или рукав для запекания. Добавьте луковую шелуху и чернослив – они придадут блюду насыщенный аромат и цвет.
5. Готовьте мясо в разогретой духовке при температуре 180°C примерно 2 часа.
