Пасхальный стол традиционно невозможно представить без ароматных мясных блюд. Запеченная свинина часто становится центральным украшением праздничного меню и прекрасно подходит как горячей, так и в виде холодной нарезки. Чтобы мясо получилось нежным, сочным и ароматным, важно правильно его подготовить и замариновать.

Идея приготовления сочного запеченного мяса на Пасху опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (карковина или филе) – 2 кг.

вода – 1 л

соль – 1 ст.л. с горкой (для рассола)

соль – 2 ч.л.

приправа к мясу – 1 ст.л.

аджика жидкая – 2 ст.л.

черный перец – по вкусу

чеснок – 5-6 зубчиков

лавровый лист – 2-3 шт.

луковая шелуха – 2 горсти

чернослив – 200 г

Способ приготовления:

1. Свинину нужно замочить в соляном рассоле на ночь. Для этого в воде растворите соль, положите мясо и оставьте в холодильнике примерно на 10-12 часов.

2. на следующий день достаньте свинину из рассола и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Затем натрите ее солью, приправой к мясу, аджикой и черным перцем.

3. Сделайте в мясе небольшие надрезы и нашпигуйте его зубчиками чеснока и кусочками лаврового листа.

4. Выложите мясо в форму или рукав для запекания. Добавьте луковую шелуху и чернослив – они придадут блюду насыщенный аромат и цвет.

5. Готовьте мясо в разогретой духовке при температуре 180°C примерно 2 часа.

