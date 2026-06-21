Запеченная курица в духовке – блюдо, которое всегда уместно как в повседневном меню, так и на праздничном столе. Но чтобы мясо получилось действительно нежным, ароматным и хорошо подрумяненным, важно правильно приготовить маринад. Сочетание соевого соуса, меда, горчицы и чеснока создает насыщенный вкус и помогает получить золотистую корочку без лишних усилий.

Идея приготовления сочной курицы в соево-медовом соусе опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

куриные четвертинки – 4 небольшие шт.

соевый соус – 4 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

смесь перцев – 1/4 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

горчица – 1 полная ч.л.

мед – 2 ч.л.

молодой чеснок – 3 зубчика

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные четвертинки хорошо промойте, при необходимости замочите и тщательно просушите бумажными полотенцами. Именно этот шаг поможет получить красивую румяную корочку во время запекания.

2. Для маринада смешайте соевый соус, растительное масло, смесь перцев, копченую паприку, горчицу, мед и измельченный чеснок.

3. Слегка посолите курицу и залейте приготовленным маринадом.

4. Хорошо перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл все кусочки мяса.

5. Накройте емкость и оставьте мариноваться примерно на 30 минут.

6. Выложите курицу на противень, застеленный пергаментом, и полейте оставшимся маринадом.

7. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.

8. После этого полейте мясо соком, образовавшимся во время запекания, и верните в духовку еще на 5 минут.

9. Готовую курицу подавайте горячей с любимым гарниром или свежими овощами.

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