Как запечь сочную свинину на праздники: приготовьте два маринада
Домашняя запеченная свинина – незаменимая закуска на праздничном столе. Но мясо очень часто получается сухим. Для того, чтобы такого не произошло, и результат был удачным – воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления сочного запеченного мяса на праздники опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 1200-1800 г свиного ошейка
Первый маринад:
- вода – 1.5-2 л.
- 2 ч.л. соли
- пучок укропа
- 5-8 горошин душистого перца
- 1 ч.л молотого кориандра
- 2-4 лавровых листа
Второй маринад:
- 50 г соевого соуса
- 2-4 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. зернистой горчицы
- 40 г растительного масла
- 0,5 ч.л. паприки
- 1/4 ч.л. молотого перца
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
1. Бросьте в кастрюлю пучок укропа, несколько листов лаврушки и до десяти горошин душистого перца, чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку соли. Залейте все кипятком.
2. Параллельно шпажкой проколите мясо со всех сторон. Положите мясо в охлажденный маринад и оставьте на 12-24 часа.
3. Для второго маринада возьмите зернистую горчицу, сметану, соевый соус, молотый перец, паприку, давленый чеснок и растительное масло.
4. Вымешайте маринад, забросьте туда мясо и сделайте ему легкий массаж. Оставьте промариноваться еще 1-2 часа.
5. Переложите в кулинарный мешок – так мясо на станет сухим. К мясу перелейте оставшийся маринад, завяжите и ставим в духовку
6. Запекайте при температуре 200 градусов, в зависимости от размера мяса. На кусок весом 1200 г нужно 80 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: