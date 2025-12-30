Домашняя запеченная свинина – незаменимая закуска на праздничном столе. Но мясо очень часто получается сухим. Для того, чтобы такого не произошло, и результат был удачным – воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления сочного запеченного мяса на праздники опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

1200-1800 г свиного ошейка

Первый маринад:

вода – 1.5-2 л.

2 ч.л. соли

пучок укропа

5-8 горошин душистого перца

1 ч.л молотого кориандра

2-4 лавровых листа

Второй маринад:

50 г соевого соуса

2-4 ст.л. сметаны

2 ст.л. зернистой горчицы

40 г растительного масла

0,5 ч.л. паприки

1/4 ч.л. молотого перца

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. Бросьте в кастрюлю пучок укропа, несколько листов лаврушки и до десяти горошин душистого перца, чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку соли. Залейте все кипятком.

2. Параллельно шпажкой проколите мясо со всех сторон. Положите мясо в охлажденный маринад и оставьте на 12-24 часа.

3. Для второго маринада возьмите зернистую горчицу, сметану, соевый соус, молотый перец, паприку, давленый чеснок и растительное масло.

4. Вымешайте маринад, забросьте туда мясо и сделайте ему легкий массаж. Оставьте промариноваться еще 1-2 часа.

5. Переложите в кулинарный мешок – так мясо на станет сухим. К мясу перелейте оставшийся маринад, завяжите и ставим в духовку

6. Запекайте при температуре 200 градусов, в зависимости от размера мяса. На кусок весом 1200 г нужно 80 минут.

