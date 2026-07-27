Соленая скумбрия, приготовленная в домашних условиях, получается гораздо вкуснее магазинной. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов и всего два часа времени. Такая рыба прекрасно сочетается с молодым картофелем, свежим хлебом или овощными салатами. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже тот, кто готовит скумбрию впервые.

Идея приготовления вкусной засоленной скумбрии опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

соль – 2 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

кориандр молотый или в зернах – 1 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

репчатый лук – 1 шт.

растительное масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо промойте, очистите от потрохов и нарежьте порционными кусочками среднего размера.

2. В отдельной миске смешайте соль, сахар, кориандр и измельченный лавровый лист. Все специи тщательно перемешайте.

3. Каждый кусочек рыбы хорошо обваляйте в ароматной смеси. Переложите скумбрию в контейнер или миску и оставьте мариноваться на 2 часа при комнатной температуре или в прохладном месте.

4. По истечении времени промойте кусочки скумбрии под холодной проточной водой и просушите бумажными полотенцами.

5. Репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами. Выложите часть лука на дно контейнера, сверху разместите кусочки скумбрии и добавьте оставшийся лук.

6. По желанию посыпьте рыбу небольшим количеством кориандра и сбрызните растительным маслом. Именно оно сделает скумбрию более сочной и ароматной.

7. Подавать рыбу можно сразу после приготовления. Если оставить её в холодильнике ещё на несколько часов, вкус станет более насыщенным и нежным.

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