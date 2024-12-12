Скоро наступит Рождество, а это значит, что за одним столом соберется целая семья, чтобы встретить этот светлый праздник. Во время него принято употреблять аутентичные основные блюда, одним из которых являются голубцы.

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Именно поэтому миллионы хозяек вскоре начнут заворачивать начинку из риса и других продуктов в капустные листья. Фудблогер с ником smachno vyshneve в TikTok рассказала три лучших способа, как завернуть голубцы. Она уверяет, что благодаря этим методам, они никогда не распадутся.

Способ №1.

На край подготовленного капустного листа выкладываем начинку.

Свободные боковые края закладываем внутрь так, будто закрываем коробку.

Заворачиваем голубцы.

Способ №2.

На край подготовленного капустного листа выкладываем начинку.

Не окучивая края закручиваем начинку до конца листа.

Пальцами закладываем свободные края внутрь с обеих сторон.

Способ №3.

На край подготовленного капустного листа выкладываем начинку.

Заворачиваем листья с одной длинной и одной короткой стороны внутрь до начинки.

Заворачиваем начинку до конца листа

Пальцами закладываем свободный край внутрь с одной стороны.

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