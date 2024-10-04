Еще несколько лет назад хозяйки при приготовлении выпечки и всевозможных десертов использовали только какао. Но прогресс не стоит на месте даже в сфере кулинарии, и сейчас на полках магазинов можно приобрести отличную альтернативу – кероб.

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Что лучше использовать в выпечке: какао или кероб, в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Мартыновская. Она также поедала об отличиях между темным и светлым какао.

Темное какао

Это алкализованный продукт с пониженной кислотностью. Он имеет насыщенный вкус, цвет и аромат. Прекрасно работает в паре с разрыхлителем. Чаще всего с ним готовят мороженое, напитки, соусы, глазури и кипяток.

Светлое какао

Это необработанный продукт с повышенной кислотностью. По своим органолептическим особенностям он практически не отличается от темного. Но светлое какао лучше сочетается с содой. Оно идеально пудходит для любого вида выпечки.

Кероб

Это продукт, изготовленный из плодов вечнозеленого рожкового дерева. Обладает природной сладостью, является ценным источником клетчатки и не вызывает аллергических реакций. Его кулинарка рекомендует добавлять в напитки и выпечку. А еще он отлично подходит для окраски любого вида теста.

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