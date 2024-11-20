Во время приготовления пищи имеет значение не только качество продуктов, но и используемые принадлежности. К примеру, при наличии тупого ножа невозможно ровно и красиво нарезать продукты, потратив на это минимальное количество времени.

Видео дня

Но существует и такие принадлежности, качество которых непосредственно влияет на безопасность употребления готовящихся при их использовании блюд. Речь идет об разделочных досках, которых сейчас в магазинах существует огромный выбор. Какая же разделочная доска лучше: деревянная или пластиковая, рассказали в TikTok пользователя theqielves.

Большинство хозяек считают, что использование пластиковой разделочной доски является лучшим вариантом. Однако на самом деле на поверхности доски, сделанной из пластика, может храниться огромное количество разнообразных бактерий. Избавиться от них можно только при наличии посудомоечной машины, которая имеет функцию дезинфекции.

Как оказалось, 99,9% бактерий, попавших на разделочную доску, сделанную из дерева, исчезают с ее поверхности в течение трех минут. И это независимо от того, идет ли речь о новой доске или той, которая уже была в использовании в течение долгого времени. А на пластиковой доске бактерии остаются в канавках, образованных после использования острого ножа и исчезнут оттуда только после тщательной мойки. Производители разделочных досок из дерева не рекомендуют мыть их в посудомоечной машине. Однако это и не нужно, ведь бактерии на них долго не задерживаются.

На OBOZ.UA есть много рецептов, для приготовления которых необходимы разделочные доски: