Рождество – это один из величайших праздников года. Именно поэтому в каждой семье верующих к нему относятся с особым вниманием, сохраняя традиции, дошедшие до наших времен от предков.

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Каждая семья имеет свою историю празднования Рождества. Сегодня FoodOboz предлагает узнать, как праздновали этот величественный праздник в семье, где родилась выдающаяся поэтесса Леся Украинка.

Изидора, самая мородшая сестра поэтессы вспоминала, что в семье Косачей варили борщ и в сочельник, но постный. К сожалению, она лишь вспомнила блюда праздничного стола, но переписей не оставила: "В праздник на ужине у нас варились традиционные блюда: постный борщ с грибками и рыбой, печеные пирожки с капустой, с рисом и рыбой. Вареников у нас не было обычая в этот вечер варить, так уж обычай этот я узнала позже на Подолье, когда с мужем своим проводила там Рождество. Также обязательно варили кутью и компот из разной сушености. Кутью варили из пшеницы, а не из ячменя, как где у кого варят. К кутье давали растертый мак с медом", - говорила она одно время.

Она также вспоминала, что маленькие дети относили готовую кутью к своим крестным родителям, что было приятным обычаем. Даже если у целой родить не было возможности собраться вместе, частица ее все равно находилась рядом во время празднования. Другие члены семьи также вспоминают, что на рождественский стол принято было подавать украинские блюда, характерные для полтавского и полесского регионов.

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