Какие блюда категорически запрещены на Сочельник 2025
На сочельник, предваряющий Рождество, принято готовить 12 постных блюд, поскольку до сих пор продолжается Рождественский пост. Главными блюдами считаются кутья, пончики и узвар. Именно они обязательно должны присутствовать на праздничном столе.
Остальные блюда хозяйки могут выбирать по собственному желанию и предпочтениям. Однако существуют блюда, которые категорически запрещено подавать на Сочельник. О каких именно блюдах идет речь, разбирался FoodOboz.
Что нельзя подавать к столу на Сочельник?
Все блюда, присутствующие на праздничном столе, должны быть постными. Поэтому категорически запрещено использование таких продуктов как мясо, сало, яйца, молоко и другие продукты животного происхождения.
Поскольку в этот день принято готовить скромные национальные блюда, под запрет также подпадают следующие продукты:
- Экзотические продукты
- Морепродукты
- Любой алкоголь
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