Какие блюда категорически запрещены на Сочельник 2025

На сочельник, предваряющий Рождество, принято готовить 12 постных блюд, поскольку до сих пор продолжается Рождественский пост. Главными блюдами считаются кутья, пончики и узвар. Именно они обязательно должны присутствовать на праздничном столе.

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Остальные блюда хозяйки могут выбирать по собственному желанию и предпочтениям. Однако существуют блюда, которые категорически запрещено подавать на Сочельник. О каких именно блюдах идет речь, разбирался FoodOboz.

Что нельзя подавать к столу на Сочельник?

Все блюда, присутствующие на праздничном столе, должны быть постными. Поэтому категорически запрещено использование таких продуктов как мясо, сало, яйца, молоко и другие продукты животного происхождения.

Поскольку в этот день принято готовить скромные национальные блюда, под запрет также подпадают следующие продукты:

Экзотические продукты

Морепродукты

Любой алкоголь

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