Какие два осенний овоща самые полезные и что из них приготовить: делимся легким рецептом
Тыква и свекла – лучшие осенние овощи, которые могут быть основой для салатов, закусок. Еще их можно просто очень быстро и вкусно запечь с сыром.
Диетолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы со свеклой и сыром.
Ингредиенты:
- несколько кусочков тыквы
- вареная свекла
- груша
- 150 г сыра горгонзола
- свежий розмарин
- щепотка соли
- оливковое масло
- горсть грецких орехов
- немного меда
Способ приготовления:
1. Овощи нарежьте и выложите в жаропрочную форму.
2. Приправьте солью, свежим розмарином и полейте оливковым маслом.
3. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 25 минут, после добавьте кусочки горгонзолы и грецкие орехи.
4. Поверните в духовку на 10-15 минут 200°C, пока сыр не расплавится. В конце слегка полейте медом.
