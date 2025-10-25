Какие два осенний овоща самые полезные и что из них приготовить: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
759
Рецепт блюда

Тыква и свекла – лучшие осенние овощи, которые могут быть основой для салатов, закусок. Еще их можно просто очень быстро и вкусно запечь с сыром.

Диетолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы со свеклой и сыром.

Ингредиенты:

  • несколько кусочков тыквы
  • вареная свекла
  • груша
  • 150 г сыра горгонзола
  • свежий розмарин
  • щепотка соли
  • оливковое масло
  • горсть грецких орехов
  • немного меда

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте и выложите в жаропрочную форму.

2. Приправьте солью, свежим розмарином и полейте оливковым маслом.

3. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 25 минут, после добавьте кусочки горгонзолы и грецкие орехи.

4. Поверните в духовку на 10-15 минут 200°C, пока сыр не расплавится. В конце слегка полейте медом.

