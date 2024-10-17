Лесные грибы можно хранить совершенно разными способами. Такая заготовка очень удобная для приготовления всевозможных соусов. подлив и других любимых блюд. Но если вы решили положить такой продукт в морозилку – далеко не для всех видов грибов подходит этот способ хранения.

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О том, какие лесные грибы не стоит замораживать, рассказала кулинар Ольга Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Вкус продукта значительно испортится.

Лисички – именно эти грибы замораживать не стоит

Какие лисички по вкусу

Грибы вырезаются нежным вкусом и слегка фруктовым. Также имеют довольно яркий цвет.

Почему именно лисички замораживать не стоит

Кулинары не рекомендуют замораживать лисички. Все потому, что в морозилке они становятся горькими. Вкус продукта значительно портится, что плохо влияет на вкус будущих блюд.

Где лучше хранить лисички

Оптимально хранить грибы в сушеном виде. Но если вы все же решите подвергнуть грибам воздействию низких температур, их нужно предварительно отварить, пожарить на сковороде или запечь. все эти действия помогут избежать горечи.

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