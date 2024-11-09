Какие продукты из СССР вы уже никогда не попробуете: они исчезли навсегда

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Какие продукты из СССР вы уже никогда не попробуете: они исчезли навсегда

В СССР многие продукты питания были в дефиците. Однако до сих пор люди, застали те времена, вспоминают некоторые из них с ностальгией. С распадом Союза определенные продукты исчезли с полок магазинов навсегда, а на замену им пришли совсем новые, лучшие и вкусные.

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FoodOboz решил напомнить Топ-7 продуктов со времен СССР, которые вы больше никогда не попробуете, ведь они исчезли навсегда. О чем идет речь – читайте ниже.

Докторская колбаса

Какие продукты из СССР вы уже никогда не попробуете: они исчезли навсегда

В советское время эта колбаса считалась диетической, ведь имела пониженную жирность. Сейчас в магазинах много видов этого изделия, но большинство людей, которые помнят вкус именно той докторской колбасы утверждают, что это два совершенно разных продукта.

Чай в брикетах

Какие продукты из СССР вы уже никогда не попробуете: они исчезли навсегда

Это совсем не тот чай в брикетах, который сейчас продается в магазинах. Для его заваривания не нужно было бросать целый брикет в заварник. Достаточно лишь отломить небольшой кусочек за залить кипятком. Такой чай производился в Грузии и насчитывал 14 сортов, наибольшей популярностью из которых пользовались именно фруктовые.

Селедка иваси

Какие продукты из СССР вы уже никогда не попробуете: они исчезли навсегда

Иваси – это дальневосточная сардина, из которой во времена СССР готовить знаменитый салат "Селедка под шубой". Этот продукт исчез с прилавков магазинов еще в начале 90-х годов. Но причиной стал вовсе не распад Союза, а исчезновение иваси из вод Камчатки, где происходил ее отлов. Теперь эту рыбу можно встретить только поближе к территории Японии.

Крем-сода

Какие продукты из СССР вы уже никогда не попробуете: они исчезли навсегда

Наверное, все слышали о крем-соде, продававшейся из уличных автоматов, которую все люди пили ее из одного стакана. Сейчас такой напиток продается в магазинах, однако люди, помнящие советский продукт, утверждают, что это совершенно разные вкусы.

Жвачки "Турбо"

Какие продукты из СССР вы уже никогда не попробуете: они исчезли навсегда

В 80-х годах на полках советских магазинов начали появляться завозившиеся из Турции жевательные резинки "Турбо". Среди вкусов были персик, яблоко, арбуз, дыня и клубника. Это изделие стоило достаточно дорого и позволить его себе могло далеко не каждый гражданин. Самой ценной частью жвачки был вкладыш, на котором изображался мотоцикл или автомобиль.

Пломбир

Какие продукты из СССР вы уже никогда не попробуете: они исчезли навсегда

Этот продукт имел ярко выраженный сливочный вкус, который обожали абсолютно все. Состав продукта был полностью натуральным и миллионы людей до сих пор утверждают, что это было самое лучшее мороженое в мире. А за границей советский пломбир считался деликатесом, который подавали только в дорогих ресторанах.

Болгарский кетчуп

Какие продукты из СССР вы уже никогда не попробуете: они исчезли навсегда

Кетчуп производства "Булгарплодэкспорт" пользовался в советское время большой популярностью. Он продавался в стеклянных бутылках и имел полностью натуральный состав.

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