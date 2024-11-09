В СССР многие продукты питания были в дефиците. Однако до сих пор люди, застали те времена, вспоминают некоторые из них с ностальгией. С распадом Союза определенные продукты исчезли с полок магазинов навсегда, а на замену им пришли совсем новые, лучшие и вкусные.

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FoodOboz решил напомнить Топ-7 продуктов со времен СССР, которые вы больше никогда не попробуете, ведь они исчезли навсегда. О чем идет речь – читайте ниже.

Докторская колбаса

В советское время эта колбаса считалась диетической, ведь имела пониженную жирность. Сейчас в магазинах много видов этого изделия, но большинство людей, которые помнят вкус именно той докторской колбасы утверждают, что это два совершенно разных продукта.

Чай в брикетах

Это совсем не тот чай в брикетах, который сейчас продается в магазинах. Для его заваривания не нужно было бросать целый брикет в заварник. Достаточно лишь отломить небольшой кусочек за залить кипятком. Такой чай производился в Грузии и насчитывал 14 сортов, наибольшей популярностью из которых пользовались именно фруктовые.

Селедка иваси

Иваси – это дальневосточная сардина, из которой во времена СССР готовить знаменитый салат "Селедка под шубой". Этот продукт исчез с прилавков магазинов еще в начале 90-х годов. Но причиной стал вовсе не распад Союза, а исчезновение иваси из вод Камчатки, где происходил ее отлов. Теперь эту рыбу можно встретить только поближе к территории Японии.

Крем-сода

Наверное, все слышали о крем-соде, продававшейся из уличных автоматов, которую все люди пили ее из одного стакана. Сейчас такой напиток продается в магазинах, однако люди, помнящие советский продукт, утверждают, что это совершенно разные вкусы.

Жвачки "Турбо"

В 80-х годах на полках советских магазинов начали появляться завозившиеся из Турции жевательные резинки "Турбо". Среди вкусов были персик, яблоко, арбуз, дыня и клубника. Это изделие стоило достаточно дорого и позволить его себе могло далеко не каждый гражданин. Самой ценной частью жвачки был вкладыш, на котором изображался мотоцикл или автомобиль.

Пломбир

Этот продукт имел ярко выраженный сливочный вкус, который обожали абсолютно все. Состав продукта был полностью натуральным и миллионы людей до сих пор утверждают, что это было самое лучшее мороженое в мире. А за границей советский пломбир считался деликатесом, который подавали только в дорогих ресторанах.

Болгарский кетчуп

Кетчуп производства "Булгарплодэкспорт" пользовался в советское время большой популярностью. Он продавался в стеклянных бутылках и имел полностью натуральный состав.

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