К каждому блюду следует тщательно подбирать специи. Они должны только раскрывать и дополнять вкус блюда, но не перебивать его. Именно поэтому важно уметь выбирать только правильные специи, которые будут идеально подходить к тому или иному блюду.

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Вот, например, шеф-повар Поппи О'Тул рассказала Mirror, какие специи следует использовать для приготовления жареного картофеля. Благодаря им привычное всем блюдо может стать просто нереальным по вкусу.

По ее словам, картофель очень любит соль. Конкретно эта приправа выделяет естественный картофельный вкус. Но когда речь заходит о каких-либо других приправах, О'Тул рекомендует:

Копченая паприка

Гранулированный чеснок

Тмин молотый

Молотый кориандр

Лимонный сок

Масло

Поппи говорит, что, смешав все эти ингредиенты в единое целое, вы получите просто идеальный вкус картофеля, что никого не оставит равнодушным. Также к смеси можно добавить чабрец и розмарин.

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