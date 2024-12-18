Какие существуют украинские специи и как и куда их добавлять: объясняем
Для приготовления блюд принято использовать всевозможные специи. Чрезвычайную популярность имеют также их смеси, например прованские или итальянские травы.
Но как насчет украинских специй? Какие они существуют и в какие блюда их следует добавлять, рассказывает FoodOboz.
Конопляные семена
Это одна из традиционных украинских приправ. Раньше ее часто использовали для приготовления мяса, каш, салатов, борщей и даже выпечки. Из конопляных семян делали масло, которым также приправляли блюда, придавая характерный вкус и аромат.
Можжевельник
Это еще одна незаслуженно забытая специя. Растертые можжевельник и черный перец являются отличными консервантами, которые раньше использовали для продления срока хранения продуктов. Ею натирали мясо, которое на протяжении нескольких лет могли хранить в подвалах.
Кардомон
Это идеальная специя, которая одновременно подходит к разнообразной выпечке, мясным блюдам и даже кофе. Традиция добавления кардамона к кофе пришла к нам из Польши и наибольшую популярность приобрела на Западной Украине.
Шафран
Эта ароматная приправа произрастает в Крыму. Кроме нее там собирают целые букеты других приправ, придающих недюжинный аромат и вкус блюдам. Шафран обычно используют для приготовления хлеба или мясных блюд.
Ветви и листья ягодных растений
Чаи, компоты, настойки и даже консервацию принято ароматизировать с помощью веточек вишни, малины, смородины или других ягодных растений. К мясным блюдам также часто добавляют бузину, шалфей, мелиссу, эстрагон и даже полынь.
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