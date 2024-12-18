Для приготовления блюд принято использовать всевозможные специи. Чрезвычайную популярность имеют также их смеси, например прованские или итальянские травы.

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Но как насчет украинских специй? Какие они существуют и в какие блюда их следует добавлять, рассказывает FoodOboz.

Конопляные семена

Это одна из традиционных украинских приправ. Раньше ее часто использовали для приготовления мяса, каш, салатов, борщей и даже выпечки. Из конопляных семян делали масло, которым также приправляли блюда, придавая характерный вкус и аромат.

Можжевельник

Это еще одна незаслуженно забытая специя. Растертые можжевельник и черный перец являются отличными консервантами, которые раньше использовали для продления срока хранения продуктов. Ею натирали мясо, которое на протяжении нескольких лет могли хранить в подвалах.

Кардомон

Это идеальная специя, которая одновременно подходит к разнообразной выпечке, мясным блюдам и даже кофе. Традиция добавления кардамона к кофе пришла к нам из Польши и наибольшую популярность приобрела на Западной Украине.

Шафран

Эта ароматная приправа произрастает в Крыму. Кроме нее там собирают целые букеты других приправ, придающих недюжинный аромат и вкус блюдам. Шафран обычно используют для приготовления хлеба или мясных блюд.

Ветви и листья ягодных растений

Чаи, компоты, настойки и даже консервацию принято ароматизировать с помощью веточек вишни, малины, смородины или других ягодных растений. К мясным блюдам также часто добавляют бузину, шалфей, мелиссу, эстрагон и даже полынь.

На OBOZ.UA есть много рецептов глинтвейна, в котором используются украинские специи: