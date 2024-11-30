Каких продуктов действительно никогда не было в СССР

Мы не раз могли слышать от родителей или дедушек о том, как хорошо жилось им во времена Советского союза. Они рассказывали, как все было дешево и доступно, а также, что работа всегда была и даже можно было получить жилье.

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Однако на самом деле ситуация складывалась совсем по-другому. Почему-то, о весомых минусах проживания СССР не принято говорить до сих пор. Например, о том, что определенных продуктов питания на самом деле никогда не было в СССР. Именно о них рассказывает FoodOboz.

Бакалея

Кофе, чай, консервы, пряности и консервы ассоциировались в СССР с чем-то фантастическим. Людям приходилось собирать травы летом, чтобы зимой наслаждаться вкусными напитками. Вместо кофе также употребляли измельченный цикорий или ячмень.

Не было в СССР и специй. Приобрести черный перец считалось настоящим нравом. Даже соль и сахар из-за неправильного хранения продавались в виде больших глыб, которые приходилось самостоятельно дробить молотком для отбивания мяса.

Шоколад

На прилавках советских магазинов продавались сладости, напоминавшие шоколад, но только по виду. Ни в одном из них не содержалось основной составляющей шоколада – какао. Отведав этот десерт, его нужно было грызть, ведь он не таял так, как это должно происходить с настоящим шоколадом.

Морепродукты

Кальмары и креветки могли видеть только те жители СССР, жившие в портовых городах. Единственным продуктом, хоть как-то напоминавшим морское было мясо криля. Это консервы из мелких ракообразных, которые используют для салатов и быстрых блюд. Этот продукт никак нельзя считать изысканным.

Сыр

Сыр в СССР обычно был, но по своему качеству он никак не дотягивал до стандартов других стран. Консистенция, запах и вкус советского продукта не вызывали ни желания его есть.

Вино и пиво

То, что продавали в Советском союзе под названием "вино", на самом деле им не было. Чтобы попробовать действительно натуральное вино, следовало ехать в Грузию, Молдову или Крым. Но даже эти напитки были очень далеки от сегодняшних стандартов.

Пиво можно было приобрести только в нескольких сортах. Но его вкус был очень неудачным. Люди пили пиво не для удовольствия, а лишь для того, чтобы поскорее захмелеть.

Фрукты и овощи

Неприятный запах гниющих фруктов всегда ассоциировался с магазином они не продавались. Единственными продуктами, которые можно было приобрести в овощном магазине были проросший картофель, гнилой лук, морковь и свекла. Советские фермеры действительно умели выращивать хорошие овощи и фрукты, но хранить их государство не умело. Потому в магазин они попадали уже в таком виде.

Полуфабрикаты

В магазинах Советского союза можно найти только замороженные пельмени. Но они, из-за неправильной технологии приготовления, а также нарушения условий хранения, продавались одним большим куском.

Чтобы попробовать это блюдо, приходилось осторожно отделять один пельмень от другого, не повредив тесто. Это удавалось далеко не всегда, так что расход полуфабрикатов был достаточно большим.

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