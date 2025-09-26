Тыква – самый полезный осенний овощ, который можно запекать, тушить, есть в сыром виде, готовить каши, супы, запеканки. Очень важно – выбирать для запекания спелую и сладкую тыкву, например – хоккайдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченной тыквы, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Запеченная тыква – 200 г

Руккола

Сыр фета – 100 г

Семена тыквы – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Медово-горчичный соус – по вкусу

Апельсин

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезаем, смазываем оливковым маслом, добавляем щепотку соли и запекаем 20 минут при 180°C.

2. Выкладываем рукколу, сверху добавляем кусочки тыквы. Добавляем крошки феты и посыпаем семечками тыквы.

3. Поливаем все медово-горчичным соусом – и готово!

