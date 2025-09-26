Какое блюдо из осенней тыквы самое полезное: делимся рецептом салата, который понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
84
Рецепт салата

Тыква – самый полезный осенний овощ, который можно запекать, тушить, есть в сыром виде, готовить каши, супы, запеканки. Очень важно – выбирать для запекания спелую и сладкую тыкву, например – хоккайдо. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченной тыквы, с сыром и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • Запеченная тыква – 200 г
  • Руккола 
  • Сыр фета – 100 г
  • Семена тыквы – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Медово-горчичный соус – по вкусу
  • Апельсин

Способ приготовления: 

1. Тыкву нарезаем, смазываем оливковым маслом, добавляем щепотку соли и запекаем 20 минут при 180°C.

2. Выкладываем рукколу, сверху добавляем кусочки тыквы. Добавляем крошки феты и посыпаем семечками тыквы.

3. Поливаем все медово-горчичным соусом – и готово!

