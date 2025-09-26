Видео дня
Какое блюдо из осенней тыквы самое полезное: делимся рецептом салата, который понравится всем
Тыква – самый полезный осенний овощ, который можно запекать, тушить, есть в сыром виде, готовить каши, супы, запеканки. Очень важно – выбирать для запекания спелую и сладкую тыкву, например – хоккайдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченной тыквы, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Запеченная тыква – 200 г
- Руккола
- Сыр фета – 100 г
- Семена тыквы – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Медово-горчичный соус – по вкусу
- Апельсин
Способ приготовления:
1. Тыкву нарезаем, смазываем оливковым маслом, добавляем щепотку соли и запекаем 20 минут при 180°C.
2. Выкладываем рукколу, сверху добавляем кусочки тыквы. Добавляем крошки феты и посыпаем семечками тыквы.
3. Поливаем все медово-горчичным соусом – и готово!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: