Какое сытное блюдо приготовить из баклажанов на обед: хватит на всех
Сытный и вкусный обед можно приготовить из сезонных баклажанов. Такие овощи отлично подходят для лазаньи. Блюдо получится очень сочным и его точно хватит на всех
Идея приготовления лазаньи с баклажанами на обед опубликована на странице фудблогера Анны Йосипенко (anna.osipenko13 ) в Instagram. Это еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- филе куриного бедра – 3 шт.
- томаты – 1-2 шт.
- сыр моцарелла (можно любой другой, хорошо плавящийся) – 200 г.
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать кружочками, в ширину 0,5 мм.
2. Курицу слегка отбить и нарезать кусочками.
3. Сыр натереть.
4. В форму в один слой выложить баклажан.
5. Поверх распределить половину томатов, присолить.
6. Положить курицу и сверху сыр
7. Повторить слои.
8. Запекать в духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.
9. Вместо курицы можно взять фарш.
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