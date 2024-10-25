Какое сытное блюдо приготовить из баклажанов на обед: хватит на всех

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,3 т.
Какое сытное блюдо приготовить из баклажанов на обед: хватит на всех

Сытный и вкусный обед можно приготовить из сезонных баклажанов. Такие овощи отлично подходят для лазаньи. Блюдо получится очень сочным и его точно хватит на всех

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Идея приготовления лазаньи с баклажанами на обед опубликована на странице фудблогера Анны Йосипенко (anna.osipenko13 ) в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Какое сытное блюдо приготовить из баклажанов на обед: хватит на всех

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.
  • филе куриного бедра – 3 шт.
  • томаты – 1-2 шт.
  • сыр моцарелла (можно любой другой, хорошо плавящийся) – 200 г.

Способ приготовления:

Какое сытное блюдо приготовить из баклажанов на обед: хватит на всех

1. Баклажаны порезать кружочками, в ширину 0,5 мм.

2. Курицу слегка отбить и нарезать кусочками.

Какое сытное блюдо приготовить из баклажанов на обед: хватит на всех

3. Сыр натереть.

4. В форму в один слой выложить баклажан.

Какое сытное блюдо приготовить из баклажанов на обед: хватит на всех

5. Поверх распределить половину томатов, присолить.

6. Положить курицу и сверху сыр

Какое сытное блюдо приготовить из баклажанов на обед: хватит на всех

7. Повторить слои.

8. Запекать в духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Какое сытное блюдо приготовить из баклажанов на обед: хватит на всех

9. Вместо курицы можно взять фарш.

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