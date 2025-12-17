Гороховый суп – сытное и вкусное блюдо, которое любят многие. Для того, чтобы горох в супе хорошо разварился, его нужно во-первых – правильно выбрать конкретно для этого блюда, во-вторы – замочить перед приготовлением.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, какой горох лучше всего подходит для супа и как его правильно подготовить перед приготовлением.

Какой горох подходит для супа

При выборе надо обращать внимание на "пыль" в упаковке продукта (на самом деле это крахмал). Благодаря этому, блюдо получается густым и нужной консистенции.

Время варки зависит от сорта и возраста бобовых. Например, для сортов "Айдахо" и "Орегон" не требуется замачивание. Это связано с тем, что их варка по времени занимает, как правило, всего 30-40 минут для супа и всего 1 час для горохового пюре.

Как варить гороховый суп

Кулинары советуют варить гороховый суп на мясном бульоне из свинины или копченых ребрышек. Различные копчености также можно добавлять ближе к концу варки, если их немного. Наваристый бульон с приятным вкусом получается, если поджаривать овощи на сливочном или оливковом масле.

С чем подавать гороховый суп

Дополнят гороховый суп со специями гренки, приготовленные из белого хлеба, мелко нарезанный зеленый лук или укроп!

