Какой ингредиент обязательно нужно добавить в тесто на вареники: результат будет идеальным
Вкусные домашние вареники – это не только удачная начинка. Успех блюда начинается с теста. Если оно жесткое, липнет к рукам или рвется при варке – ни одна даже самая лучшая начинка не спасет ситуацию. Но есть один ингредиент, который способен изменить все и сделать тесто максимально мягким, эластичным и удобным в работе.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить идеальное тесто для вареников. Всего несколько простых советов помогут сделать действительно идеальное блюдо.
Опытные хозяйки и повара рекомендуют готовить вареничное тесто не на воде, как обычно, а на кефире. Этот простой ингредиент добавляет мягкости, пластичности, а еще – вареники не трескаются в воде, не расползаются и остаются нежными даже после повторного разогрева. Благодаря кефиру тесто становится более "живым", хорошо раскатывается и при этом держит форму. Оно подходит как для сладких, так и для соленых вареников.
Как приготовить тесто на вареники с кефиром
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира (лучше комнатной температуры)
- 1 яйцо
- 0,5 ч. ложки соли
- 0,5 ч. ложки соды
- 2,5-3 стакана муки (вводите постепенно)
В большой миске смешать кефир и соду – масса сразу начнет пениться. Добавьте яйцо и соль, перемешайте. Понемногу добавляйте муку, замешивая тесто до мягкости. Оно не должно липнуть к рукам, но и не должно быть тугим. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15-20 минут, чтобы оно "отдохнуло".
Чем такое тесто лучше классического:
- имеет приятную текстуру
- легко раскатывается
- не рвется при варке
- идеально держит форму
- подходит для любой начинки
Готовить с таким тестом легко даже тем, кто лепит вареники впервые. А результат обязательно приятно удивит всю семью. Если хотите обновить привычный рецепт – попробуйте этот вариант, и ваши вареники получатся идеальными с первой попытки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: